Родные погибших в Украине бурятских военных выступают за продолжение "спецоперации"

Бурятия — один из регионов-лидеров по количеству официально погибших в Украине военных. По данным журналистов, за время войны убито 126 бурятов, но их близкие по-прежнему считают, что "спецоперацию" надо продолжать.

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По состоянию на 15 мая 2022 года в Украине погибли 126 военных из Бурятии. Такие цифры дает оппозиционное российское издание "Люди Байкала". По подсчетам фонда "Свободная Бурятия", в Украине за два месяца войны погибли минимум 112 жителей республики. Чуть меньшую статистику приводит российская служба BBC: по состоянию на 12 мая они сообщали о 105 погибших. При сборе информации журналисты опираются на официальные данные из российских регионов, реальная статистика может существенно отличаться. Тем не менее, все СМИ сходятся в одном: на сегодняшний день Бурятия — один из регионов-лидеров по количеству погибших в Украине военных. Как отмечают журналисты, похороны в регионе проходят практически каждый день.

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Однако, как свидетельствуют интервью, проведенные изданием "Люди Байкала", родные и близкие убитых военных по-прежнему считают, что "спецоперацию" в Украине надо продолжать.

"Если остановиться сейчас, то к чему все это было?", — прокомментировала журналистам Лидия Осеева, мать погибшего в Украине Степана Осеева. При этом женщина говорит, что в Украину военных привезли обманным путем, и они "не были готовы ни психологически, ни морально".

Цырема Тудупова, мать погибшего Амгалана Тудупова, также говорит о том, что "России надо было защитить себя". "Без этого обойтись, наверное, было нельзя", — высказалась она.

По информации "Настоящего времени", 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Улан-Удэ в начале мая участвовала в боях российской армии в Херсонской области.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что основные преступления в оккупированной Буче происходили в тех местах, где также стояли буряты и "кадыровцы".

Напомним, ночью с 28 на 29 апреля в поселке Киселевка возле Чернобаевки разгорелся конфликт между бурятскими военными и "кадыровцами". Причиной перестрелки стали "неравноправные условия" службы. Участие в конфликте принимало порядка 50 военнослужащих.

Фокус также писал, сколько россиян погибло в Украине по официальной версии российской стороны.