Рідні загиблих в Україні бурятських військових виступають за продовження "спецоперації"

Бурятія — один із регіонів-лідерів за кількістю офіційно загиблих в Україні військових. За даними журналістів, за час війни вбито 126 бурятів, але їхні близькі, як і раніше, вважають, що "спецоперацію" треба продовжувати.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Станом на 15 травня 2022 року в Україні загинуло 126 військових із Бурятії. Такі цифри дає опозиційне видання "Люди Байкалу". За підрахунками фонду "Вільна Бурятія", в Україні за два місяці війни загинуло щонайменше 112 мешканців республіки. Трохи меншу статистику наводить російська служба ВВС: станом на 12 травня вони повідомляли про 105 загиблих. Під час збирання інформації журналісти спираються на офіційні дані з російських регіонів, реальна статистика може суттєво відрізнятися. Проте всі ЗМІ сходяться в одному: на сьогодні Бурятія — один із регіонів-лідерів за кількістю загиблих в Україні військових. Як зазначають журналісти, похорон у регіоні відбувається практично щодня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Проте, як свідчать інтерв'ю, проведені виданням "Люди Байкалу", рідні та близькі вбитих військових, як і раніше, вважають, що "спецоперацію" в Україні треба продовжувати.

"Якщо зупинитися зараз, то для чого все це було?", — прокоментувала журналістам Лідія Осєєва, мати загиблого в Україні Степана Осєєва. Водночас жінка каже, що в Україну військових привезли обманним шляхом, і вони не були готові ні психологічно, ні морально.

Цирема Тудупова, мати загиблого Амгалана Тудупова, також говорить про те, що "Росії треба було захиститися". "Без цього обійтися, напевно, не можна було", — висловилася вона.

За інформацією "Настоящего времени", 11-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з Улан-Уде на початку травня брала участь у боях російської армії на Херсонщині.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що основні злочини в окупованій Бучі відбувалися в тих місцях, де також стояли буряти та "кадировці".

Нагадаємо, вночі з 28 на 29 квітня в селищі Киселівка біля Чорнобаївки розгорівся конфлікт між бурятськими військовими та "кадировцями". Причиною стрільби стали "нерівноправні умови" служби. Участь у конфлікті брало близько 50 військовослужбовців.

Фокус також писав, скільки росіян загинуло в Україні за офіційною версією російської сторони.