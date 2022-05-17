"Хорошо горит". Артиллеристы показали кадры уничтожения склада боеприпасов (видео)

Разведку и корректировку огня вели с дрона, что помогло нанести точный удар.

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Военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили российский склад боеприпасов. Видео работы украинских артиллеристов опубликовало Министерство обороны.

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В ведомстве отметили, что место расположения склада установили разведчики бригады. С помощью дрона они смогли убедиться, что в этом районе постоянно находятся грузовые автомобили, сюда же подъезжает бронетехника россиян.

"В результате умелой корректировки вражеский склад уничтожен", — отметили в Минобороны.

Напомним, 17 мая стало известно о том, что российские войска опять пытались форсировать реку Северский Донец на востоке Украины. Аэроразведчики Государственной пограничной службы обнаружили, что россияне наладили переправу через реку. Однако украинская артиллерия уничтожила понтонную переправу и российский танк, который в то время пытался перебраться на другой берег Северского Донца.

Ранее политический аналитик, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков объяснил, почему ВСУ для наступления нужна артиллерия НАТО. По его словам, главные достоинства натовской артиллерии — способность стрелять по координатам, полученным со спутников, беспилотников или введенным операторами вручную. Также у нее есть полуавтоматический режим стрельбы.

Однако на вооружении ВСУ пока преобладают советские пушки и гаубицы, которые безнадежно устарели: дальность, скорострельность и точность невысокие, стрельба требует корректировки. Поэтому цель как правило поражают несколькими выстрелами, а это позволяет российским войскам засечь нашу батарею и нанести ответный удар.