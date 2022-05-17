"Добре горить". Артилеристи показали кадри знищення складу боєприпасів (відео)

Розвідку та коригування вогню вели з дрона, що допомогло завдати точного удару.

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Військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України знищили російський склад боєприпасів. Відео роботи українських артилеристів опублікувало Міністерство оборони.

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У відомстві зазначили, що місце розташування складу встановили розвідники бригади. За допомогою дрона вони змогли переконатися, що в цьому районі постійно перебувають вантажні автомобілі, сюди під'їжджає бронетехніка росіян.

"Внаслідок вмілого коригування ворожий склад знищено", — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо про те, що російські війська знову намагалися форсувати річку Сіверський Донець на сході України. Аеророзвідники Державної прикордонної служби виявили, що росіяни налагодили переправу через річку. Проте українська артилерія знищила понтонну переправу і російський танк, який намагався перебратися на інший берег Сіверського Дінця.

Раніше політичний аналітик, колишній інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Кочетков пояснив, чому ЗСУ для наступу потрібна артилерія НАТО. За його словами, головні переваги натовської артилерії — здатність стріляти по координатах, отриманих із супутників, безпілотників або введених операторами вручну. Також вона має напівавтоматичний режим стрільби.

Проте на озброєнні ЗСУ поки переважають радянські гармати та гаубиці, які безнадійно застаріли: дальність, скорострільність та точність невисокі, стрільба потребує коригування. Тому ціль як правило вражають декількома пострілами, а це дозволяє російським військам засікти нашу батарею і завдати удару у відповідь.