ВС РФ нанесли удар по Бахмуту, есть погибший, — глава Донецкой ОВА (фото)

По словам Павла Кириленко, в результате обстрелов погиб один человек, а 9-летний ребенок получил тяжелое ранение. Спасателям удалось достать его из-под завалов и госпитализировать.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городам Донецкой области. Об этом рассказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

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По словам главы Донецкой ОВА, под ударом оказались города Соледар и Бахмут. В результате утренних обстрелов Бахмута повреждены школа №4 и несколько инфраструктурных объектов. Также чиновник опубликовал фото пятиэтажного жилого дома, который стал жертвой обстрела.

"Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего достали спасатели ГСЧС из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте. Ракетный удар, нанесенный россиянами, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж.

Кроме того, в многоэтажке занялся пожар, его в настоящее время уже удалось ликвидировать. Спасатели продолжают разбирать завалы – не исключаем, что под ними могут находиться люди", — написал глава Донецкой области.

[ + – ] Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Бахмуту

Павел Кириленко также призвал всех гражданских лиц в области эвакуироваться из зоны боевых действий, отметив, что украинские военные сделают свое дело, а мирным жителям стоит поберечь свои жизни.

Накануне Фокус сообщал, что по словам главы Донецкой областной государственной администрации, российские оккупанты убили 9 мирных жителей Донецкой области. Только за 16 мая, всего за сутки оккупанты РФ убили трое мирных жителей в Лимане, двух в Авдеевке и по одному в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Катериновке.

Такое же количество жертв было зафиксировано и 3 мая. Российская авиация в тот день атаковала Авдеевку, под ударом оказался жилмассив в центральной части города. Также в результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.