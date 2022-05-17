ЗС РФ завдали удару по Бахмуту, є загиблий, — голова Донецької ОВА (фото)

За словами Павла Кириленка, у результаті обстрілів загинула одна людина, а 9-річна дитина отримала тяжке поранення. Рятувальникам вдалося дістати її з-під завалів і госпіталізувати.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські окупанти завдали ракетного удару по містах Донецької області. Про це розповів керівник Донецької обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами голови Донецької ОВА, під ударом опинилися міста Соледар і Бахмут. Унаслідок ранкових обстрілів Бахмута пошкоджено школу №4 та кілька інфраструктурних об'єктів. Також урядовець опублікував фото п'ятиповерхового житлового будинку, який став жертвою обстрілу.

"Важко поранену 9-річну дитину та щонайменше одного загиблого дістали рятувальники ДСНС з-під завалів п'ятиповерхівки в Бахмуті. Ракетний удар, завданий росіянами, зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх.

Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її наразі вже вдалося ліквідувати. Рятувальники продовжують розбирати завали — не виключаємо, що під ними можуть бути люди", — написав голова Донецької області.

[ + – ] Російські окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту

Павло Кириленко також закликав усіх цивільних осіб в області евакуюватись із зони бойових дій, зазначивши, що українські військові зроблять свою справу, а мирним жителям варто поберегти свої життя.

Напередодні Фокус повідомляв, що, за словами голови Донецької обласної державної адміністрації, російські окупанти вбили 9 мирних жителів Донецької області. Лише за 16 травня всього за добу окупанти РФ вбили троє мирних жителів у Лимані, двох в Авдіївці та по одному в Мар'їнці, Клиновому, Дробишевому та Катеринівці.

Така ж кількість жертв була зафіксована й 3 травня. Російська авіація того дня атакувала Авдіївку, під ударом виявився житловий масив у центральній частині міста. Також унаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинули троє людей, які йшли за питною водою. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.