В России будут допрашивать украинских военных с "Азовстали"

Предполагается, что Следком оккупантов проверит наших воинов "на причастность к совершению преступлений против гражданского населения".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Представители Следственного комитета РФ допросят украинских военнослужащих, находившихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, которые укрывались на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе", — говорится в сообщении.

В СК пообещали установить личности украинских военнослужащих, которых называют "националистами", и проверить возможную причастность к противоправным действиям в отношении мирного населения. Сведения, полученные на допросах, сопоставят с другими данными, которые содержатся в материалах заведенных уголовных дел.

Напомним, что после выхода украинских бойцов с "Азовстали" в РФ решили признать полк "Азов" террористической организацией. В то же время, депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил применять к военнослужащим ВСУ высшую меру.

Ранее Фокус сообщал, что "Азовсталь" покинули еще семь автобусов с украинскими бойцами, которых сопровождали боевики. По словам одного из очевидцев, с территории завода вышли не только раненые военные.