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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Росії допитуватимуть українських військових з "Азовсталі"

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Захисники Маріуполя.
Фото: Скрін відео | Захисники Маріуполя

Передбачають, що Слідком окупантів перевірить наших воїнів "на причетність до скоєння злочинів проти цивільного населення".

Представники Слідчого комітету РФ допитають українських військовослужбовців, які перебували на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомила пресслужба відомства у своєму Telegram-каналі.

"Слідчі СК Росії в межах розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, що здалися, які ховалися на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі", — йдеться в повідомленні.

У СК пообіцяли встановити особи українських військовослужбовців, яких називають "націоналістами", та перевірити можливу причетність до протиправних дій проти мирного населення. Відомості, отримані на допитах, можна порівняти з іншими даними, які містяться в матеріалах заведених кримінальних справ.

Нагадаємо, що після виходу українських бійців з "Азовсталі" до РФ вирішили визнати полк "Азов" терористичною організацією. Водночас депутат Держдуми Леонід Слуцький запропонував застосовувати до військовослужбовців ЗСУ найвищий захід.

Раніше Фокус повідомляв, що "Азовсталь" залишили ще сім автобусів з українськими бійцями, яких супроводжували бойовики. За словами одного з очевидців, із території заводу вийшли не лише поранені військові.