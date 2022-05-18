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Военный Фокус

Израиль впервые проводит учения по сценарию полномасштабной операции против Ирана

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учения против израиля
Учения будут проходить в течение месяца

Израильские солдаты должны быть готовы к нападению со стороны Ирака, Йемена и Сирии под эгидой Ирана.

ЦАХАЛ впервые проводит учения по проведению полномасштабной военной операции против Ирана и его союзников. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В учениях "Огненные колесницы" Армия обороны Израиля впервые проводит учения, которые должны подготовить солдат к нападению на Иран. В них примут участие все подразделения, которые только могут быть задействованы в случае роста напряженности с Ираном.

Под эгидой Ирана израильское государство может подвергнуться обстрелам из Йемена, Ирака и Сирии, именно к этом Израиль и готовиться в рамках учений. Также сегодня, 18 мая ожидается визит министра обороны Израиля в США, где Вашингтон призовут усилить американскую позицию в адрес Тегерана.

Программа "Огненные колесницы" продлится целый месяц. С 15 мая она проходит в Военно-морском флоте. АОИ будут проверять способность морпехов переходить от обычного к чрезвычайному формату.

Напомним, министр обороны Израиля заявил, что они помогают Украине военной и гуманитарной помощью.

5 мая в Израиле произошел теракт, в результате которого погибло трое людей, еще четверо получили ранение.