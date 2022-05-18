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Воєнний фокус

Ізраїль вперше проводить навчання за сценарієм повномасштабної операції проти Ірану

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вчення проти ізраїлю
Навчання проходитимуть протягом місяця

Ізраїльські солдати мають бути готові до нападу з боку Іраку, Ємену та Сирії під егідою Ірану.

ЦАГАЛ уперше проводить навчання з проведення повномасштабної військової операції проти Ірану та його союзників. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

У навчаннях "Вогняні колісниці" Армія оборони Ізраїлю вперше проводить навчання, які мають підготувати солдатів до нападу на Іран. У них візьмуть участь усі підрозділи, які можуть залучити в разі зростання напруженості з Іраном.

Під егідою Ірану ізраїльська держава може зазнати обстрілів з Ємену, Іраку та Сирії, саме до цього Ізраїль і готуватиметься в межах навчань. Також сьогодні, 18 травня, очікують візит міністра оборони Ізраїлю до США, де Вашингтон закликатимуть посилити американську позицію на адресу Тегерана.

Програма "Вогняні колісниці" триватиме цілий місяць. З 15 травня вона проходить у Військово-Морському флоті. АОІ перевірятимуть здатність морпіхів переходити від звичайного до надзвичайного формату.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю заявив, що вони допомагають Україні військовою та гуманітарною допомогою.

5 травня в Ізраїлі стався теракт, внаслідок якого загинуло троє людей, ще четверо отримали поранення.