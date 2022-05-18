Словения получит немецкие Boxer взамен танков, которые пойдут на помощь Украине

Словения в конце апреля заявляла о готовности передать танки М-84 Украине, если Германия продаст броневики Boxer.

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Словения подписала контракт с европейской организацией оборонных закупок OCCAR на поставку 45 колесных броневиков Boxer. Об этом сообщает Army Recognition.

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Изготавливать броневики будет консорциум ARTEC, в который входит Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Выполнить контракт должны до 2026 года. Стоимость контракта оценивается в 286 млн евро.

На данный момент компания изготавливает около 1500 броневиков в двадцати модификациях для Германии, Нидерландов, Литвы, Соединенного Королевства и Австралии.

[ + – ] Броневик Боксер

В свою очередь Словения в конце апреля заявляла о готовности передать Украине танки М-84 — югославскую лицензионную версию Т-72М1. Однако для передачи техники они запросили у Германии броневики Boxer и БМП Puma. На тот момент немецкая сторона была готова передать только более старые БМП Marder и колесные броневики Fuchs вместе с танками Leopard 2.

С конца апреля новостей о передаче М-84 в ВСУ не было, что может говорить о том, что Берлин согласился продать современное вооружение Словении для ускорения передачи танков в Украину.

Boxer — это высокозащищенная колесная машина с колесной формулой 8x8. Ее модульная конструкция позволяет создавать множество вариантов транспортных средств для конкретных задач. Броневик предназначен для выполнения задач в рамках трех основных концепций:

высокоинтенсивные боевые действия

миротворческие операции

гуманитарные операции

Напомним, 21 апреля Словения заявила о готовности передать Украине большего количества танков Т-72.

17 мая Чехия заявила о готовности передать Украине Т-72, взамен Германия передаст им Leopard 2.