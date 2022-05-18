Словенія отримає німецькі Boxer замість танків, які підуть на допомогу Україні

Словенія наприкінці квітня заявляла про готовність передати танки М-84 Україні, якщо Німеччина продасть броньовик Boxer.

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Словенія підписала контракт із європейською організацією оборонних закупівель OCCAR на постачання 45 колісних броньовиків Boxer. Про це повідомляє Army Recognition.

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Виготовлятиме броньовики консорціум ARTEC, до якого входить Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann. Виконати контракт мають до 2026 року. Вартість контракту оцінюють у 286 млн євро.

На цей час компанія виготовляє близько 1500 броньовиків у двадцяти модифікаціях для Німеччини, Нідерландів, Литви, Сполученого Королівства та Австралії.

[ + – ] Броньовик Боксер

Зі свого боку, Словенія наприкінці квітня заявляла про готовність передати Україні танки М-84 — югославську ліцензійну версію Т-72М1. Однак для передачі техніки вони запросили в Німеччини броньовики Boxer та БМП Puma. Тоді німецька сторона була готова передати тільки старіші БМП Marder та колісні броньовики Fuchs разом із танками Leopard 2.

З кінця квітня новин про передачу М-84 до ЗСУ не було, що може говорити, що Берлін погодився продати сучасне озброєння Словенії для прискорення передачі танків в Україну.

Boxer — це високозахищена колісна машина з колісною формулою 8x8. Її модульна конструкція дозволяє створювати багато варіантів транспортних засобів для конкретних завдань. Броньовик призначений для виконання завдань у межах трьох основних концепцій:

високоінтенсивні бойові дії

миротворчі операції

гуманітарні операції

Нагадаємо, 21 квітня Словенія заявила про готовність передати Україні більшу кількість танків Т-72.

17 травня Чехія заявила про готовність передати Україні Т-72, натомість Німеччина передасть їм Leopard 2.