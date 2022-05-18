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Словенія отримає німецькі Boxer замість танків, які підуть на допомогу Україні

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танки для всіх
Словенія заявляла про готовність передати танки Україні, якщо Німеччина передасть Boxer

Словенія наприкінці квітня заявляла про готовність передати танки М-84 Україні, якщо Німеччина продасть броньовик Boxer.

Словенія підписала контракт із європейською організацією оборонних закупівель OCCAR на постачання 45 колісних броньовиків Boxer. Про це повідомляє Army Recognition.

Виготовлятиме броньовики консорціум ARTEC, до якого входить Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann. Виконати контракт мають до 2026 року. Вартість контракту оцінюють у 286 млн євро.

На цей час компанія виготовляє близько 1500 броньовиків у двадцяти модифікаціях для Німеччини, Нідерландів, Литви, Сполученого Королівства та Австралії.

Броньовик Боксер
Броньовик Боксер

Зі свого боку, Словенія наприкінці квітня заявляла про готовність передати Україні танки М-84 — югославську ліцензійну версію Т-72М1. Однак для передачі техніки вони запросили в Німеччини броньовики Boxer та БМП Puma. Тоді німецька сторона була готова передати тільки старіші БМП Marder та колісні броньовики Fuchs разом із танками Leopard 2.

танки України
М-84

З кінця квітня новин про передачу М-84 до ЗСУ не було, що може говорити, що Берлін погодився продати сучасне озброєння Словенії для прискорення передачі танків в Україну.

Boxer — це високозахищена колісна машина з колісною формулою 8x8. Її модульна конструкція дозволяє створювати багато варіантів транспортних засобів для конкретних завдань. Броньовик призначений для виконання завдань у межах трьох основних концепцій:

  • високоінтенсивні бойові дії
  • миротворчі операції
  • гуманітарні операції

Нагадаємо, 21 квітня Словенія заявила про готовність передати Україні більшу кількість танків Т-72.

17 травня Чехія заявила про готовність передати Україні Т-72, натомість Німеччина передасть їм Leopard 2.