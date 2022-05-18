Сгорела дотла: ВС РФ обстреляли школу Авдеевки фосфорными бомбами (фото)

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, с момента вторжения РФ 24 февраля в регионе было уничтожено 416 образовательных учреждений.

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Российские войска обстреляли Авдеевку Донецкой области фосфорными бомбами. В результате чего была уничтожена городская школа №1, здание сгорело дотла. Находящимся там людям удалось спастись. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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"Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение – Авдеевскую школу №1. Сегодня ночью русская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла. К счастью, обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись", — написал он.

Чиновник отметил, что в школе не было ни одного украинского военного и военной техники. По его словам, россияне целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру.

"До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь сами руины", — заявил глава ОВА.

Павел Кириленко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля, ее армия уничтожила в Донецкой области 416 образовательных учреждений, среди них 191 школа, 181 детский садик, 23 колледжа и 21 университет.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру и выпустили в город две ракеты. Одну из них сбила ПВО, а другая уничтожила объект транспортной инфраструктуры в городе, обломками сбитой ракеты ранили мирного жителя.

17 мая российские войска обстреляли Бахмут и Соледар Донецкой области. В результате чего в Бахмуте была повреждена школа и объекты инфраструктуры. Кроме того, под обстрел попал жилой дом, из-под завалов достали тяжело раненого ребенка и по меньшей мере одного погибшего.