Згоріла вщент: ЗС РФ розбомбили школу Авдіївки (фото)

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, з моменту вторгнення РФ 24 лютого в регіоні було знищено 416 освітніх закладів.

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Російські війська обстріляли Авдіївку Донецької області. Унаслідок чого було знищено міську школу №1, будівля згоріла вщент. Люди, які там перебували, змогли врятуватися. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

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"Росіяни знищили в Донецькій області ще один навчальний заклад — Авдіївську школу №1. Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися", — написав він.

Чиновник зазначив, що в школі не було жодного українського військового та військової техніки. За його словами, росіяни цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру.

"До широкомасштабного російського вторгнення в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут лише руїни", — заявив глава ОВА.

Павло Кириленко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого, її армія знищила в Донецькій області 416 освітніх закладів, серед них 191 школа, 181 дитячий садок, 23 коледжі та 21 університет.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру та випустили в місто дві ракети. Одну з них збила ППО, а інша знищила об'єкт транспортної інфраструктури у місті, уламками збитої ракети поранили мирного мешканця.

17 травня російські війська обстріляли Бахмут і Соледар Донецької області. Унаслідок чого в Бахмуті було пошкоджено школу й об'єкти інфраструктури. Крім того, під обстріл потрапив житловий будинок, з-під завалів дістали тяжко поранену дитину та щонайменше одну загиблу.