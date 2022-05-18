Раненым в ОРДЛО придумывают фейковые диагнозы, чтобы не платить компенсацию, — ГУР

Бойцам из "ЛНР", получившим ранения в боях против Украины, местные медики "диагностируют" остеохондроз или язву. Недовольные родственники мобилизованных провели стихийные митинги, требуя вернуть мужчин домой.

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16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно мобилизованных местных жителей. Они требовали немедленного возвращения мужчин домой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Как сообщают разведчики, протесты, в общем собравшие около 700 участников, прошли рядом с военной прокуратурой и военкоматами в Луганске, а также в городе Ровеньки.

Одной из причин такого недовольства местных жителей стал тот факт, что медики на оккупированных россиянами территориях придумывают раненым и погибшим в боях против Украины фейковые диагнозы. Это позволяют так называемой власти региона не выплачивать семьям компенсации. По информации ГУР, бойцам ОРДЛО "диагностируют" остеохондроз, язву или другие болезни.

"Это вызывает острое чувство несправедливости со стороны местного населения "ЛНР", даже несмотря на рост пропаганды со стороны РФ", — рассказывают разведчики.

Учитывая существенные потери 2 армейского корпуса ВС РФ, в котором как раз и служат мобилизованные в ОРДЛО, поддержка войны и последующей мобилизации со стороны местных значительно снизилась, добавляют в ГУР.

Напомним, подразделения в РФ наполняют информаторами из-за недовольства среди солдат. Украинские разведчики отмечают все более частые случаи отказа от выполнения приказов командования вести активные наступательные действия на территории Украины.

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