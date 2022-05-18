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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Пораненим в ОРДЛО вигадують фейкові діагнози, щоб не платити компенсацію, — ГУР

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військкомат луганськ, обласний військкомат луганськ
Фото: yandex | Обласний військкомат у Луганську

Бійцям з "ЛНР", які отримали поранення у боях проти України, місцеві медики "діагностують" остеохондроз або виразку. Невдоволені родичі мобілізованих провели стихійні мітинги, вимагаючи повернути чоловіків додому.

16-17 травня у Луганську відбулися стихійні акції протесту дружин і родичів примусово мобілізованих місцевих жителів. Вони вимагали негайного повернення чоловіків додому. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляють розвідники, протести, що загалом зібрали приблизно 700 учасників, пройшли поруч із військовою прокуратурою і військкоматами в Луганську, а також у місті Ровеньки.

Однією з причин такого невдоволення місцевих жителів став той факт, що медики на окупованих росіянами територіях вигадують пораненим і загиблим у боях проти України фейкові діагнози. Це дозволяє так званій владі регіону не виплачувати сім'ям компенсації. За інформацією ГУР, бійцям ОРДЛО "діагностують" остеохондроз, виразку чи інші хвороби.

"Це викликає гостре почуття несправедливості з боку місцевого населення "ЛНР", навіть незважаючи на зростання пропаганди з боку РФ", — розповідають розвідники.

Враховуючи суттєві втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ, в якому служать мобілізовані в ОРДЛО, підтримка війни і подальшої мобілізації з боку місцевих істотно знизилася, додають в ГУР.

Нагадаємо, підрозділи в РФ наповнюють інформаторами через незадоволення серед солдат. Українські розвідники зазначають дедалі частіші випадки відмови від виконання наказів командування вести активні наступальні дії на території України.

Раніше Фокус писав, що окупанти готують престур до Маріуполя для іноземних журналістів.