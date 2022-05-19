ВС РФ пытаются удержать позиции в Харьковской области, проводили контратаки, — Генштаб

По данным Генштаба, российская армия сосредоточила наступление на востоке Украины, однако продвижения добиться не смогла.

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Российские войска сосредоточили свое наступление на востоке Украины, однако за последние сутки не имели там серьезных успехов. Основные усилия вражеские военные бросают на штурм в Донецкой области. Всего за прошлые сутки украинские военные отбили 16 атак россиян на Донбассе и уничтожили их технику. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в утренней сводке.

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В Харьковской области ВС РФ пытаются удержать занятые позиции и проводили контратаки, чтобы выйти на ранее захваченные территории. Кроме того, отмечается задействование диверсионно-разведывательных групп в регионе.

Донбасс

В Генштабе рассказали, что на Славянском направлении российская армия пытается улучшить тактическое положение и вела наступление в районе села Великая Камышеваха. Продвигались россияне с помощью артиллерии, однако успехов не имели. На отдельных участках линии фронта в этом районе понесли большие потери и отошли на прежние позиции.

На Лиманском направлении войска РФ пытались выйти на ранее захваченные позиции. Они также применили оперативно-тактическую и армейскую авиацию, чтобы разрушить гражданскую инфраструктуру в Лоскутовке, Катериновке, Новомихайловке и Ореховом.

В районе Северодонецка оккупанты вели наступление возле Устиновки, однако также не смогли продвинуться.

На Авдеевском направлении враг штурмовал позиции ВСУ в районе Юрьевки, но понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах сел Новокалинового и Первомайского успеха не имели.

На Кураховском направлении российские войска безуспешно вели наступление в районе Новомихайловки.

Другие регионы

В ведомстве сообщили, что на других участках линии фронта российские войска не наступали, однако вели обстрел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. А на Южнобугском направлении оккупанты сосредоточились на удерживании ранее занятых позиций. Однако россияне обстреляли с реактивной, ствольной артиллерии и минометов инфраструктуру и жилые дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе, а также Лиманы, Пришиб, Трудолюбовку, Нововоронцовку.

В Черниговской и Сумской областях российские войска продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии и минометов. Кроме того, нанесли удар по поселку Десна, а также продолжают попытки ведения воздушной разведки с помощью беспилотников.

Потери

По данным Генштаба, за прошлые сутки подразделения зенитных войск уничтожили один российский самолет и крылатую ракету. Также украинская авиация нанесла удар по скоплению техники войск России, по предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав.

На Донбассе ВСУ отбили 16 атак россиян и уничтожили 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

По информации ведомства, в районе села Александровка Донецкой области прибыли 260 российских военных, которые были задействованы на Харьковском направлении. Их отправили сюда, чтобы пополнить 107 стрелецкий батальон российских войск, где потери составили около 50%. Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой области боевики планируют провести мобилизацию среди студентов из-за отсутствия ресурсов.

Напомним, 18 мая в Генштабе рассказали, что ВСУ удалось освободить Дементиевку Харьковской области. По данным украинских военных, оккупанты пытаются удержать ранее занятые позиции.

Фокус писал, что в "ЛНР" украинских военнопленных заставляют собирать тела сослуживцев. Оккупанты заявили, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними.