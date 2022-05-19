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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ пытаются удержать позиции в Харьковской области, проводили контратаки, — Генштаб

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Армия РФ
Фото: AP | Российские войска

По данным Генштаба, российская армия сосредоточила наступление на востоке Украины, однако продвижения добиться не смогла.

Российские войска сосредоточили свое наступление на востоке Украины, однако за последние сутки не имели там серьезных успехов. Основные усилия вражеские военные бросают на штурм в Донецкой области. Всего за прошлые сутки украинские военные отбили 16 атак россиян на Донбассе и уничтожили их технику. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины в утренней сводке.

В Харьковской области ВС РФ пытаются удержать занятые позиции и проводили контратаки, чтобы выйти на ранее захваченные территории. Кроме того, отмечается задействование диверсионно-разведывательных групп в регионе.

Донбасс

В Генштабе рассказали, что на Славянском направлении российская армия пытается улучшить тактическое положение и вела наступление в районе села Великая Камышеваха. Продвигались россияне с помощью артиллерии, однако успехов не имели. На отдельных участках линии фронта в этом районе понесли большие потери и отошли на прежние позиции.

На Лиманском направлении войска РФ пытались выйти на ранее захваченные позиции. Они также применили оперативно-тактическую и армейскую авиацию, чтобы разрушить гражданскую инфраструктуру в Лоскутовке, Катериновке, Новомихайловке и Ореховом.

В районе Северодонецка оккупанты вели наступление возле Устиновки, однако также не смогли продвинуться.

На Авдеевском направлении враг штурмовал позиции ВСУ в районе Юрьевки, но понес потери и отступил. По результатам штурмовых действий в районах сел Новокалинового и Первомайского успеха не имели.

На Кураховском направлении российские войска безуспешно вели наступление в районе Новомихайловки.

Другие регионы

В ведомстве сообщили, что на других участках линии фронта российские войска не наступали, однако вели обстрел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было. А на Южнобугском направлении оккупанты сосредоточились на удерживании ранее занятых позиций. Однако россияне обстреляли с реактивной, ствольной артиллерии и минометов инфраструктуру и жилые дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе, а также Лиманы, Пришиб, Трудолюбовку, Нововоронцовку.

В Черниговской и Сумской областях российские войска продолжают обстреливать населенные пункты из артиллерии и минометов. Кроме того, нанесли удар по поселку Десна, а также продолжают попытки ведения воздушной разведки с помощью беспилотников.

Потери

По данным Генштаба, за прошлые сутки подразделения зенитных войск уничтожили один российский самолет и крылатую ракету. Также украинская авиация нанесла удар по скоплению техники войск России, по предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав.

На Донбассе ВСУ отбили 16 атак россиян и уничтожили 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

По информации ведомства, в районе села Александровка Донецкой области прибыли 260 российских военных, которые были задействованы на Харьковском направлении. Их отправили сюда, чтобы пополнить 107 стрелецкий батальон российских войск, где потери составили около 50%. Кроме того, на оккупированных территориях Донецкой области боевики планируют провести мобилизацию среди студентов из-за отсутствия ресурсов.

Напомним, 18 мая в Генштабе рассказали, что ВСУ удалось освободить Дементиевку Харьковской области. По данным украинских военных, оккупанты пытаются удержать ранее занятые позиции.

Фокус писал, что в "ЛНР" украинских военнопленных заставляют собирать тела сослуживцев. Оккупанты заявили, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними.