ЗС РФ намагаються утримати позиції у Харківській області, проводили контратаки, — Генштаб

За даними Генштабу, російська армія зосередила наступ на сході України, проте просування досягти не змогла.

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Російські війська зосередили свій наступ на сході України, проте за останню добу не мали серйозних успіхів. Основні зусилля ворожі військові кидають на штурм у Донецькій області. Усього минулої доби українські військові відбили 16 атак росіян на Донбасі та знищили їхню техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб України у ранковому зведенні.

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У Харківській області ЗС РФ намагаються утримати зайняті позиції та проводили контратаки, щоб вийти на раніше захоплені території. Крім того, зазначається задіяння диверсійно-розвідувальних груп у регіоні.

Донбас

У Генштабі розповіли, що на Слов'янському напрямку російська армія намагається покращити тактичне становище та вела наступ у районі села Велика Камишуваха. Просувалися росіяни за допомогою артилерії, проте успіхів не мали. На окремих ділянках лінії фронту у цьому районі зазнали великих втрат і відійшли на колишні позиції.

На Лиманському напрямі війська РФ намагалися вийти на раніше захоплені позиції. Вони також застосували оперативно-тактичну й армійську авіацію, щоб зруйнувати цивільну інфраструктуру в Лоскутовці, Катеринівці, Новомихайлівці та Оріховому.

У районі Сєвєродонецька окупанти вели наступ біля Устинівки, проте також не змогли просунутися.

На Авдіївському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ в районі Юріївки, але зазнав втрат і відступив. За результатами штурмових дій у районах сіл Новокалинового та Першотравневого успіху не мали.

На Курахівському напрямі російські війська безуспішно вели наступ у районі Новомихайлівки.

Інші регіони

У відомстві повідомили, що на інших ділянках лінії фронту російські війська не наступали, проте вели обстріл.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було. А на Південнобузькому напрямку окупанти зосередилися на утриманні раніше зайнятих позицій. Проте росіяни обстріляли з реактивної, ствольної артилерії та мінометів інфраструктуру та житлові будинки в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе, а також Лимани, Пришиб, Трудолюбівку, Нововоронцовку.

У Чернігівській та Сумській областях російські війська продовжують обстрілювати населені пункти з артилерії та мінометів. Крім того, завдали удару по селищу Десна, а також продовжують спроби ведення повітряної розвідки за допомогою безпілотників.

Втрати

За даними Генштабу, минулої доби підрозділи зенітних військ знищили один російський літак і крилату ракету. Також українська авіація завдала удару по скупченню техніки військ Росії, за попередніми даними, знищено приблизно 20 броньованих машин, боєприпаси й особовий склад.

На Донбасі ЗСУ відбили 16 атак росіян і знищили 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.

За інформацією відомства, в районі села Олександрівка Донецької області прибуло 260 російських військових, які були задіяні на Харківському напрямку. Їх відправили сюди, щоб поповнити 107 стрілецький батальйон російських військ, де втрати становили приблизно 50%. Окрім того, на окупованих територіях Донецької області бойовики планують провести мобілізацію серед студентів через відсутність ресурсів.

Нагадаємо, 18 травня у Генштабі розповіли, що ЗСУ вдалося звільнити Дементіївку Харківської області. За даними українських військових, окупанти намагаються утримати раніше зайняті позиції.

Фокус писав, що в "ЛНР" українських військовополонених змушують збирати тіла товаришів по службі. Окупанти заявили, що тіла українських військових зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними.