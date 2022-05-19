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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ намагаються утримати позиції у Харківській області, проводили контратаки, — Генштаб

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Армія РФ
Фото: AP | Російські війська

За даними Генштабу, російська армія зосередила наступ на сході України, проте просування досягти не змогла.

Російські війська зосередили свій наступ на сході України, проте за останню добу не мали серйозних успіхів. Основні зусилля ворожі військові кидають на штурм у Донецькій області. Усього минулої доби українські військові відбили 16 атак росіян на Донбасі та знищили їхню техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб України у ранковому зведенні.

У Харківській області ЗС РФ намагаються утримати зайняті позиції та проводили контратаки, щоб вийти на раніше захоплені території. Крім того, зазначається задіяння диверсійно-розвідувальних груп у регіоні.

Донбас

У Генштабі розповіли, що на Слов'янському напрямку російська армія намагається покращити тактичне становище та вела наступ у районі села Велика Камишуваха. Просувалися росіяни за допомогою артилерії, проте успіхів не мали. На окремих ділянках лінії фронту у цьому районі зазнали великих втрат і відійшли на колишні позиції.

На Лиманському напрямі війська РФ намагалися вийти на раніше захоплені позиції. Вони також застосували оперативно-тактичну й армійську авіацію, щоб зруйнувати цивільну інфраструктуру в Лоскутовці, Катеринівці, Новомихайлівці та Оріховому.

У районі Сєвєродонецька окупанти вели наступ біля Устинівки, проте також не змогли просунутися.

На Авдіївському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ в районі Юріївки, але зазнав втрат і відступив. За результатами штурмових дій у районах сіл Новокалинового та Першотравневого успіху не мали.

На Курахівському напрямі російські війська безуспішно вели наступ у районі Новомихайлівки.

Інші регіони

У відомстві повідомили, що на інших ділянках лінії фронту російські війська не наступали, проте вели обстріл.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було. А на Південнобузькому напрямку окупанти зосередилися на утриманні раніше зайнятих позицій. Проте росіяни обстріляли з реактивної, ствольної артилерії та мінометів інфраструктуру та житлові будинки в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе, а також Лимани, Пришиб, Трудолюбівку, Нововоронцовку.

У Чернігівській та Сумській областях російські війська продовжують обстрілювати населені пункти з артилерії та мінометів. Крім того, завдали удару по селищу Десна, а також продовжують спроби ведення повітряної розвідки за допомогою безпілотників.

Втрати

За даними Генштабу, минулої доби підрозділи зенітних військ знищили один російський літак і крилату ракету. Також українська авіація завдала удару по скупченню техніки військ Росії, за попередніми даними, знищено приблизно 20 броньованих машин, боєприпаси й особовий склад.

На Донбасі ЗСУ відбили 16 атак росіян і знищили 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.

За інформацією відомства, в районі села Олександрівка Донецької області прибуло 260 російських військових, які були задіяні на Харківському напрямку. Їх відправили сюди, щоб поповнити 107 стрілецький батальйон російських військ, де втрати становили приблизно 50%. Окрім того, на окупованих територіях Донецької області бойовики планують провести мобілізацію серед студентів через відсутність ресурсів.

Нагадаємо, 18 травня у Генштабі розповіли, що ЗСУ вдалося звільнити Дементіївку Харківської області. За даними українських військових, окупанти намагаються утримати раніше зайняті позиції.

Фокус писав, що в "ЛНР" українських військовополонених змушують збирати тіла товаришів по службі. Окупанти заявили, що тіла українських військових зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними.