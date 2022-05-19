ВС РФ меняют цели в наступлении на Донбассе, — Пентагон

По информации американского Минобороны, теперь российские наступательные операции становятся меньше по размеру и масштабу, а их цели становятся более локализированными.

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За последние несколько дней российские военные изменили цели войны на Донбассе. Теперь российские наступательные операции становятся меньше по размеру и масштабу, а их цели становятся более локализованными. Теперь российские войска сосредоточены на взятии определенных городов, поселков и даже перекрестков. Об этом сообщают в Министерстве обороны США.

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"Опять же, это, знаете ли, города и деревни, а иногда и перекрестки, которых пытаются достичь эти ребята. Так что это просто своего рода сокращение их задач и целей", — сказал неназванный чиновник Пентагона.

По его словам, из-за продолжительных боев на Донбассе и застопорившихся наступлений, подразделения ВС РФ стали меньше. Теперь в наступление со значительно меньшими заданиями иногда вовлекаются не батальонно-тактические группы, а армейские роты, насчитывающие от нескольких десятков до 100 солдат.

В Минобороны отмечают, что в российских войсках до сих пор проблемы с координацией. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, связь между командирами подразделений войск России все еще неэффективна.

Однако тактика продвижения россиян не изменилась. Оно начинается с обстрела артиллерии с последующим наступлением наземных войск. Однако это также не приносит успехов, поскольку ВС РФ не всегда маневрировали в тандеме с поддержкой танков и других подразделений.

Напомним, 19 мая в своей утренней сводке Генштаб сообщил, что ВС РФ сосредоточили свое наступление на востоке Украины, а украинские военные отбили за сутки 16 атак. По данным ведомства, россияне не имели серьезных успехов в продвижении на Донбассе, а в Харьковской области они пытаются удержать ранее захваченные территории.

Ранее, 18 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за 80 дней войны ВСУ уничтожили 17 российских БТГ. Однако глава ведомства признал, что РФ превосходит нашу страну в тяжелом вооружении и призвал страны Запада увеличить объемы поставок.