ЗС РФ змінює цілі в наступі на Донбасі, — Пентагон

За інформацією американського Міноборони, тепер російські наступальні операції стають меншими за розміром і масштабом, а цілі стають локалізованими.

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За останні кілька днів російські військові змінили цілі війни на Донеччині. Тепер російські наступальні операції стають меншими за розміром і масштабом, а цілі стають більш локалізованими. Зараз російські війська зосереджені на взятті певних міст, селищ і навіть перехресть. Про це повідомляють у Міністерстві оборони США.

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"Знову ж таки, це, знаєте, міста і села, а іноді й перехрестя, яких намагаються досягти ці хлопці. Так що це просто своєрідне скорочення їхніх завдань і цілей", — сказав неназваний чиновник Пентагону.

За його словами, через тривалі битви на Донбасі й наступи, що зупинилися, підрозділи ЗС РФ стали меншими. Тепер у наступ зі значно меншими завданнями іноді залучають не батальйонно-тактичні групи, а армійські роти, що налічують від кількох десятків до 100 солдатів.

У Міноборони зазначають, що в російських військах досі проблеми з координацією. За словами високопоставленого представника Пентагону, зв'язок між командирами підрозділів військ Росії все ще є неефективним.

Проте тактика просування росіян не змінилася. Воно починається з обстрілу артилерії з наступним наступом наземних військ. Однак це також не приносить успіхів, оскільки ЗС РФ не завжди маневрували в тандемі з підтримкою танків та інших підрозділів.

Нагадаємо, 19 травня у своєму ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗС РФ зосередили свій наступ на сході України, а українські військові відбили за добу 16 атак. За даними відомства, росіяни не мали серйозних успіхів у просуванні на Донбасі, а на Харківщині вони намагаються утримати раніше захоплені території.

Раніше, 18 травня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що за 80 днів війни ЗСУ знищили 17 російських БТГ. Проте глава відомства визнав, що РФ перевершує нашу країну в тяжкому озброєнні та закликав країни Заходу збільшити обсяги постачання.