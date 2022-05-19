Где самая тяжелая ситуация на фронте, — анализ боев от военного аналитика (карта)

Том Купер пишет, что российские войска могут пойти на Комышеваху в районе Попасной. А ВСУ создают плацдарм южнее Волчанска, что ставит под угрозу ВС РФ в Изюмском направлении.

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Австрийский военный аналитик Том Купер опубликовал очередной отчет самых важных событий в российско-украинской войне 17 по 18 мая.

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18 мая начальник штаба территориальной обороны Украины заявил, что из 32 бригад ТрО 25 ведут боевые действия. И судя по сообщениям, они не только защищают район, за который отвечают, но и участвуют в других наступательных действиях. Особенно это заметно к северу от Харькова.

ВС РФ пытаются подавить украинское ПВО — стратегия в воздухе

Утром 18 мая две ракеты были нацелены на Днепр. Одна из них попала в объект транспортной инфраструктуры, а вторая была сбита средствами ПВО. Осколки ракеты повредили два частных дома и ранили женщину. Похоже, это был удар Х-22, выпущенных Ту-22М-3: эти ракеты достаточно большие, чтобы нанести ущерб, даже если они будут сбиты.

Также вечером 18 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога, но единственное сообщение об обстреле пришло из района Одессы. Ракета была выпущена из Черного моря, но, похоже, не причинила значительного ущерба или жертв.

Воздушно-космические силы РФ продолжают совершать по 250-300 боевых вылетов в сутки. Большая часть из них работают по данным разведывательных самолетов А-50. Также ВС РФ продолжают усилия по подавлению систем ПВО Украины между Сумами и Харьковом.

[ + – ] Су-34 с ракетами Х-29

Вчера украинские военные заявили о сбитии Су-34, однако без визуальных доказательств. Вместо этого был опубликован радиоперехват военных о возгорании левого двигателя и катапультировании экипажа.

По данным RUMINT, ВВС Украины могли потерять 4 борта:

один в районе Триполья

один в районе Каменной Яруги (к востоку от Харькова)

два борта могли быть потеря ныв результате удара по Днепровскому интернационалу

Визуальных подтверждений сбития бортов нет.

ВСУ продолжают освобождать Харьковскую область

Как пишет Купер, после ввода еще одной бригады теробороны для помощи в Терновой, ВСУ в период с 14 по 16 мая освободили еще село Дементьевка, что в 7 км от российской границы.

[ + – ] ВСУ освободили Дементьевку

Что может быть еще более важным, появляется все больше сообщений, что ВСУ освободили Заречное к востоку от Северского Донца. Это может косвенно указывать на то, что украинская армия создает плацдарм южнее Волчанска.

[ + – ] Есть сообщения об освобождении Заречного в районе Старого Салтова

Также похоже, что ВСУ вытеснили российские войска из Долгенького. Однако российские военные активно пытаются его повторно захватить. Также ВС РФ начали атаковать село Богородичное, что далее на восток.

[ + – ] ВС РФ пытаются снова захватить Долгенькое и штурмовать Богородичное

Украинские военные продолжают держать оборону южнее Александровки. Однако ВС РФ захватили Новоселовку, Дробышево и Ставки в 2-3 км от Лимана.

[ + – ] Продвижение ВС РФ к Лиману

Битва за Донбасс

Практически весь район от Северодонецка до Попасной подвергается тяжелым артиллерийским и авиационным ударам. Есть информация, что в этой зоне постоянно активно украинское ПВО.

ВС РФ начали атаковать не только передовые цели, но и объекты в тылу — 17 мая был обстрелян Бахмут. В результате погибло 5 мирных жителей, включая двухлетнего ребенка.

Появилось новое подразделение ВС РФ в составе БТГ 36-й гвардейской мотострелковой бригады в районе Северодонецка. При этом ВСУ восстановили прочную линию фронта от реки Боровой до Метелкино, Вороново и Боровского вокруг Северодонецка.

Российские войска зашли в Тошковку 16 мая, а 17 полностью захватили село.

[ + – ] ВС РФ захватили Тошковку, утверждает Купер

Как и два дня назад, самая критическая ситуация на передовой в районе Попасной. За последние два дня ВС РФ захватили Тошковку, Орехово и Новозвановку. Судя по всему, ВСУ там усилили 24 механизированную бригаду и батальон "Донбасс". Такой вывод Купер делает исходя из сообщений о том, что им удалось остановить натиск российской армии на Пилипчатино и Триполье.

[ + – ] Ситуация в районе Попасной

Также российские войска атаковали Катериновку и северный фланг 30-й мехбригады в Троицком с севера.

Попасная стала новым "Шверпунктом" (объектом основных усилий, — Фокус). Свидетельствует в пользу этого оснащение 76-й дивизии ВДВ и частей 1-й танковой армии БМПТ "Терминатор", а также наличие у батальонно-тактической группы 40-й бригады морпехов танков Т-80БВМ. 76-й полк оснащен лучшими войсками и техникой, которую может предложить российская армия. В дальнейшем следует ожидать продвижения ВС РФ в сторону Комышевахи.

[ + – ] ВС РФ, вероятно, пойдут на Комышеваху

Это кратчайший путь на север и к линии фронта на Северском Донце, резюмирует аналитик.

Мариуполь — эвакуация военных и обещания оккупантов

По данным ВС РФ, на 18 мая из "Азовстали" эвакуировали 959 военных, в том числе 80 раненых. 51 из них отправили в Новоазовскую больницу. Спикер Минобороны РФ заявил, что защитников города будут дальше распределять в Таганроге. Киев не дает комментариев по этому поводу.

Тем временем главарь оккупантов ОРДЛО Денис Пушилин пообещал превратить "Азовсталь" в комплекс для туристов.

"Почему бы не снести полностью экономический центр района…?" — задается вопросом Купер.

Вместе с тем русские продолжают обстреливать некоторые части комплекса, указывая на то, что внутри все еще есть сопротивление.

Российские войска строят глубокоэшелонированную оборону на юге

Несмотря на сообщения украинской стороны о том, что РФ возобновляет наступление на Кривой Рог или Запорожье, похоже, ВС РФ развивает глубокоэшелонированную оборону на всем пути от Выскополья на севере до Херсона на юге.

[ + – ] ВС РФ заявили о боях в Вишневом

Вместе с тем в Кремле заявили о мощной контратаке в Вишневом, к югу от Запорожья. 14 мая ее отразили с потерями украинской стороны около 40 танков, в том числе польскими Т-72. Однако Минобороны РФ показали доказательства уничтожения только 6 из них.

Напомним, украинский посол Мельник заявил, что несмотря на успехи говорить о переломе в войне пока рано.