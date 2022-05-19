Де найважча ситуація на фронті — аналіз боїв від військового аналітика (карта)

Том Купер пише, що російські війська можуть піти на Комишуваху в районі Попасної. А ЗСУ створюють плацдарм на південь від Вовчанська, що ставить під загрозу ЗС РФ в Ізюмському напрямку.

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Австрійський військовий аналітик Том Купер опублікував черговий звіт найважливіших подій у російсько-українській війні із 17 до 18 травня.

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18 травня начальник штабу територіальної оборони України заявив, що з 32 бригад ТрО 25 ведуть бойові дії. І, судячи з повідомлень, вони не лише захищають район, за який відповідають, а й беруть участь в інших наступальних діях. Особливо це помітно на північ від Харкова.

ЗС РФ намагаються придушити українське ППО — стратегія в повітрі

Уранці 18 травня дві ракети були націлені на Дніпро. Одна з них поцілила в об'єкт транспортної інфраструктури, а друга була збита засобами ППО. Уламки ракети пошкодили два приватні будинки та поранили жінку. Схоже, це був удар Х-22, випущених Ту-22М-3: ці ракети досить великі, щоб завдати шкоди, навіть якщо вони будуть збиті.

Також увечері 18 травня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, але єдине повідомлення про обстріл надійшло з району Одеси. Ракета була випущена з Чорного моря, але, схоже, не завдала значної шкоди чи жертв.

Повітряно-космічні сили РФ продовжують здійснювати по 250-300 бойових вильотів на добу. Більшість із них працюють за даними розвідувальних літаків А-50. Також ЗС РФ продовжує зусилля щодо придушення систем ППО України між Сумами та Харковом.

[ + – ] Су-34 із ракетами Х-29

Учора українські військові заявили про збиття Су-34, однак без доказів. Натомість було опубліковано радіоперехоплення військових про загоряння лівого двигуна та катапультування екіпажу.

За даними RUMINT, ВПС України могли втратити 4 борти:

один у районі Трипілля;

один у районі Кам'яної Яруги (на схід від Харкова);

два борти могли бути втрачені внаслідок удару по Дніпровському інтернаціоналу.

Візуальних підтверджень збиття бортів немає.

ЗСУ продовжують звільняти Харківську область

Як пише Купер, після введення ще однієї бригади тероборони для допомоги в Терновій, ЗСУ в період із 14 по 16 травня звільнили ще село Дементіївка, що за 7 км від російського кордону.

[ + – ] ЗСУ звільнили Дементіївку

Що може бути ще важливішим, так це поява все більшої кількості повідомлень, що ЗСУ звільнили Зарічне на схід від Сіверського Донця. Це може опосередковано вказувати на те, що українська армія створює плацдарм на південь від Вовчанська.

[ + – ] Є повідомлення про звільнення Зарічного в районі Старого Салтова

Також схоже, що ЗСУ витіснили російські війська з Довгенького. Проте російські військові активно намагаються його повторно захопити. Також ЗС РФ почали атакувати село Богородичне, що далі на схід.

[ + – ] ЗС РФ намагаються знову захопити Довгеньке та штурмувати Богородичне

Українські військові продовжують тримати оборону на південь від Олександрівки. Проте ЗС РФ захопили Новоселівку, Дробишево та Ставки за 2-3 км від Лимана.

[ + – ] Просування ЗС РФ до Лимана

Битва за Донбас

Практично весь район від Сєвєродонецька до Попасної зазнає важких артилерійських і авіаційних ударів. Є інформація, що в цій зоні постійно активне українське ППО.

ЗС РФ почали атакувати не лише передові цілі, а й об'єкти в тилу — 17 травня був обстріляний Бахмут. У результаті загинуло 5 мирних жителів, включаючи дворічну дитину.

З'явився новий підрозділ ЗС РФ у складі БТГ 36-ої гвардійської мотострілецької бригади в районі Сєвєродонецька. При цьому ЗСУ відновили міцну лінію фронту від річки Борової до Метьолкіно, Вороново та Боровського навколо Сєвєродонецька.

Російські війська зайшли в Тошківку 16 травня, а 17 повністю захопили село.

[ + – ] ЗС РФ захопили Тошківку, стверджує Купер

Як і два дні тому, найкритичніша ситуація на передовій у районі Попасної. За останні два дні ЗС РФ захопили Тошківку, Оріхове та Новозванівку. Зважаючи на все, ЗСУ там посилили 24 механізовану бригаду та батальйон "Донбас". Такий висновок Купер робить, виходячи з повідомлень про те, що їм вдалося зупинити тиск російської армії на Пилипчатине та Трипілля.

[ + – ] Ситуація в районі Попасної

Також російські війська атакували Катеринівку та північний фланг 30-ої мехбригади в Троїцькому з півночі.

Попасна стала новим "Шверпунктом" (об'єктом основних зусиль — Фокус ). Свідчить на користь цього оснащення 76 дивізії ВДВ і частин 1-ої танкової армії БМПТ "Термінатор", а також наявність у батальйонно-тактичної групи 40-ої бригади морпіхів танків Т-80БВМ. 76-ий полк оснащений найкращими військами та технікою, яку може запропонувати російська армія. Надалі слід очікувати просування ЗС РФ у бік Комишувахи.

[ + – ] ЗС РФ, імовірно, підуть на Комишуваху

Це найкоротший шлях на північ і до лінії фронту на Сіверському Донці, резюмує аналітик.

Маріуполь — евакуація військових і обіцянки окупантів

За даними ЗС РФ, на 18 травня з "Азовсталі" евакуювали 959 військових, у тому числі 80 поранених. 51 із них відправили до Новоазовської лікарні. Спікер Міноборони РФ заявив, що захисників міста далі розподілятимуть у Таганрозі. Київ не дає коментарів щодо цього.

Тим часом ватажок окупантів ОРДЛО Денис Пушилін пообіцяв перетворити "Азовсталь" на комплекс для туристів.

"Чому б не знести повністю економічний центр району…?" — запитує Купер.

Водночас росіяни продовжують обстрілювати деякі частини комплексу, вказуючи на те, що всередині ще є опір.

Російські війська будують глибокоешелоновану оборону на півдні

Незважаючи на повідомлення української сторони про те, що РФ відновлює наступ на Кривий Ріг чи Запоріжжя, схоже, ЗС РФ розвиває глибокоешелоновану оборону по всьому шляху від Вископілля на півночі до Херсона на півдні.

[ + – ] ЗС РФ заявили про бої у Вишневому

Водночас у Кремлі заявили про потужну контратаку у Вишневому, на південь від Запоріжжя. 14 травня її відбили з втратами української сторони близько 40 танків, зокрема польськими Т-72. Проте Міноборони РФ показали докази знищення лише 6 з них.

Нагадаємо, український посол Мельник заявив, що попри успіхи говорити про перелом у війні поки що рано.