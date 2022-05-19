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Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты открыли в Мариуполе детский центр в разрушенном здании, — Андрющенко (фото)

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Оккупанты открыли в Мариуполе центр для детей в здании без света и воды

По словам советника мэра города, в детском саду, где россияне "создали" центр для малышей, нет света и воды, а второй этаж полностью разбомблен.

Российская оккупационная власть открыла в захваченном Мариуполе детский центр. Правда, работать он будет в практически разрушенном здании детского сада №104 по ул. Зелинского. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, в помещениях детсада нет воды и света из-за разрушенной городской инфраструктуры, а второй этаж здания полностью разбомблен.

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В здании нет воды, для приготовления еды используют привозную

"Новости гротеска! Ради открытия центра, родителей детей заставили разбирать завалы, а сейчас дали указание искать строительные материалы и обеспечить ремонт собственными силами", — написал Андрющенко.

Он также уточнил, что воду в открытый центр привозят, а электричества нет вовсе. Еду для детей готовят на костре на улице.

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Еду для детей готовят на костре

"Каша с яблоками — главный деликатес на открытии, и Азбука Донбасса", — добавил советник городского головы, опубликовав соответствующие фотографии с места.

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Для украинских детей завезли российские книги

Напомним, Мариуполь может оказаться "под шефством" Чечни. Российские оккупанты отдадут боевикам мариупольский порт и наделят их "правом мародерствовать", утверждает советник мэра города Петра Андрющенко.

Фокус также писал, что боевики "ДНР" собрались снести завод "Азовсталь" и создать "курорт" в Мариуполе.