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Окупанти відкрили в Маріуполі дитячий центр у зруйнованій будівлі, — Андрющенко (фото)

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Окупанти відкрили в Маріуполі центр для дітей у будівлі без світла та води

За словами радника мера міста, в дитячому садку, де росіяни "створили" центр для малюків, немає світла та води, а другий поверх повністю розбомблений.

Російська окупаційна влада відкрила в захопленому Маріуполі дитячий центр. Щоправда, працюватиме він у практично зруйнованій будівлі дитячого садка №104 на вул. Зелінського. Про це в себе у Telegram-каналі розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, у приміщеннях дитсадка немає води та світла через зруйновану міську інфраструктуру, а другий поверх будівлі повністю розбомблений.

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У будівлі немає води, для приготування їжі використовують привізну

"Новини гротеску! Заради відкриття центру, батьків дітей змусили розбирати завали, а зараз дали вказівку шукати будівельні матеріали та забезпечити ремонт власними силами", — написав Андрющенко.

Він також уточнив, що воду у відкритий центр привозять, а електрики зовсім немає. Їжу для дітей готують на багатті на вулиці.

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Їжу для дітей готують на багатті

"Каша з яблуками — головний делікатес на відкритті, та Азбука Донбасу", — додав радник міського голови, опублікувавши відповідні фотографії з місця.

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Для українських дітей завезли російські книги

Нагадаємо, Маріуполь може виявитися "під шефством" Чечні. Російські окупанти віддадуть бойовикам маріупольський порт та наділять їх "правом мародерствувати", стверджує радник мера міста Петра Андрющенка.

Фокус також писав, що бойовики "ДНР" зібралися знести завод "Азовсталь" та створити "курорт" у Маріуполі.