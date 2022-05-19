В России судят бывшего бойца "Айдара", у которого в Украине были проблемы с законом (видео)

Российские силовики утверждают, что Дениса Мурыгу задержали, когда он пытался въехать в Россию под видом беженца. В Украине у Мурыги были проблемы с законом: в 2016 году он провел несколько месяцев в СИЗО, а затем был помощником бывшего мэра Рубежного, который в этом году стал открыто сотрудничать с оккупантами.

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19 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела Дениса Мурыги, сообщает "РИА Новости". Российские прокуроры просят суд арестовать украинца по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании.

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Силовики утверждают, что Мурыга ранее был заместителем командира одного из подразделений батальона "Айдар" и проходил службу в Лисичанске. В 2015 году Денис Мурыга якобы входил в состав группы диверсантов, которые подорвали мост на неподконтрольной Украине территории Луганской области. В результате взрыва погибли служащие "народной милиции ЛНР".

Источники среди российских силовиков сообщили, что Мурыгу задержали в апреле, когда он пытался въехать в Ростовскую область под видом беженца.

В начале апреля российские пропагандисты сообщали, что Денис Мурыга добровольно перешел на сторону России, так как захотел вернуться домой в Крым, откуда он родом. В опубликованном росСМИ ролике он заявил об ущемлениях русскоязычных украинцев и рассказал, что хочет мира.

Контрабанда, СИЗО, мэрия — кто такой Денис Мурыга

Несколько лет назад у Дениса Мурыги были проблемы и с украинским правосудием. Его обвиняли в попытке наладить канал контрабанды.

"Мурыга Денис Владимирович, позывной "Шрек", житель Крыма из города Алушты, боец ​​"Айдара", группа "Рубежа", — представлял его публике в 2016 году Родион Шевкошитный, волонтер "Народного тыла" и член сводных мобильных групп по борьбе с контрабандой в зоне проведения АТО. — На видео "Шрек" угрожает сотрудникам СБУ, "Фантому", ГПСУ, когда те отказались его пропустить возле Лисичанска с контрабандой".

[ + – ] Внимание: ненормативная лексика

По словам Шевкошитного, после этого инцидента Мурыга оказался в СИЗО Бахмута. Затем он стал помощником мэра Рубежного Сергея Хортива.

Как сообщал Фокус, Хортив получил официальный статус подозреваемого в коллаборационизме. За публичную поддержку действий России и согласие работать в оккупационной администрации ему грозит длительный тюремный срок.

4 апреля глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что Сергей Хортив передает россиянам информацию о проукраинских жителях и активистах.