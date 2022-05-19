У Росії судять колишнього бійця "Айдара", який в Україні мав проблеми із законом (відео)

Російські силовики стверджують, що Дениса Муригу затримали, коли він намагався в'їхати до Росії під виглядом біженця. В Україні Мурига мала проблеми із законом: у 2016 році він провів кілька місяців у СІЗО, а потім був помічником колишнього мера Рубіжного, який цього року став відкрито співпрацювати з окупантами.

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19 травня Ленінський районний суд Ростова-на-Дону розпочав розгляд справи Дениса Муриги, повідомляє "РІА Новини". Російські прокурори просять суд заарештувати українця за підозрою щодо участі в незаконному збройному формуванні.

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Силовики стверджують, що Мурига раніше був заступником командира одного з підрозділів батальйону "Айдар" та проходив службу в Лисичанську. 2015 року Денис Мурига нібито входив до складу групи диверсантів, які підірвали міст на непідконтрольній Україні території Луганської області. Внаслідок вибуху загинули службовці "народної міліції ЛНР".

Джерела серед російських силовиків повідомили, що Муригу затримали у квітні, коли він намагався в'їхати до Ростовської області як біженець.

На початку квітня російські пропагандисти повідомляли, що Денис Мурига добровільно перейшов на бік Росії, оскільки захотів повернутись додому до Криму, звідки він родом. В опублікованому росЗМІ ролику він заявив про утиски російськомовних українців та розповів, що хоче миру.

Контрабанда, СІЗО, мерія — хто такий Денис Мурига

Кілька років тому Денис Мурига мав проблеми й з українським правосуддям. Його звинувачували у спробі налагодити канал контрабанди.

"Мурига Денис Володимирович, позивний "Шрек", житель Криму з міста Алушти, боєць "Айдара", група "Рубежа", — представляв його публіці у 2016 році Родіон Шовкошитний, волонтер "Народного тилу" та член зведених мобільних груп з боротьби з контрабандою в зоні проведення АТО. — На відео "Шрек" загрожує співробітникам СБУ, "Фантому", ДПСУ, коли ті відмовилися його пропустити біля Лисичанська з контрабандою".

[ + – ] Увага: ненормативна лексика

За словами Шовкошитного, після цього інциденту Мурига опинився у СІЗО Бахмута. Потім він став помічником мера Рубіжного Сергія Хортіва.

Як повідомляв Фокус, Хортів отримав офіційний статус підозрюваного в колабораціонізмі. За публічну підтримку дій Росії та згоду працювати в окупаційній адміністрації йому загрожує тривалий тюремний термін.

4 квітня голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Сергій Хортів передає росіянам інформацію про проукраїнських мешканців та активістів.