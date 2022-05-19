UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ хотят отрезать Луганскую область, захватив трассу "Лисичанск-Бахмут", — Гайдай (карта)

2848
северодонецк, разрушения в северодонецке, обстрелы северодонецк
Фото: Сергей Гайдай / Facebook | Разрушения в Северодонецке

По словам главы Луганской военной администрации, россияне ведут массированный обстрел всех подконтрольных Украине населенных пунктов. Из-за постоянных атак невозможно добраться до Белогоровки.

Российские войска пытаются отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами. С этой целью оккупанты стремятся захватить трассу "Лисичанск-Бахмут". Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Это уже не только в районе Попасной или Белогоровке, но и в районе Бахмута. Пытаются перерезать трассу, чтобы сделать полностью невозможной эвакуацию людей, и чтобы мы не смогли подвозить гуманитарные грузы", — прокомментировал Гайдай.

трасса лисичанск бахмут
Трасса Т1302 на участке Лисичанск-Бахмут

Он подчеркнул, что в настоящее время доставка гуманитарки продолжается, а сотрудники ГСЧС помогают с подвозом воды в населенные пункты.

По его словам, российские силы ведут массированный обстрел всех подконтрольных Украине населенных пунктов. В Северодонецке вражеская армия целенаправленно уничтожает всю инфраструктуру, в том числе местную больницу. Однако, как уточняет Гайдай, медучреждение продолжает работать. В ближайшее время в город Горское должны передать скорую помощь и емкости для воды.

Из-за постоянных боевых действий сейчас невозможно добраться до Белогоровки.

"Волонтеры [с гуманитарными грузами] пытались проехать, но их не пустили. Наши автобусы и сотрудников ГСЧС также не пропустили, так как боевые действия идут", — объяснил глава ЛОВА.

Непрекращающиеся атаки ВС РФ также мешают проводить ремонт поврежденных коммуникаций в области.

Вчера эвакуация из региона не проводилась, так как возникли проблемы с бронированным автомобилем.

"В предыдущем рейсе авто попало под обстрел и были повреждены колеса. Уже все отремонтировали", — прокомментировал Гайдай.

Институт изучения войны США рассказал, что российские войска продолжают подготовку к штурму Северодонецка и активизируют свои действия в районе Лимана. Также оккупанты уделяют первоочередное внимание удержанию позиций вокруг российской границы, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины к северу от Харькова.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ обстреляли из "Градов" автобус в Луганской области, в котором находились дети.