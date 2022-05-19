ЗС РФ хочуть відрізати Луганську область, захопивши трасу "Лисичанськ-Бахмут", — Гайдай (карта)

За словами голови Луганської військової адміністрації, росіяни ведуть масований обстріл усіх підконтрольних Україні населених пунктів. Через постійні атаки неможливо дістатися до Білогорівки.

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Російські війська намагаються відрізати Луганську область від сполучень із іншими регіонами. З цією метою окупанти прагнуть захопити трасу "Лисичанськ-Бахмут". Про це в себе в Telegram-каналі розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Це вже не тільки в районі Попасної чи Білогорівки, а й у районі Бахмута. Намагаються перерізати трасу, щоб унеможливити евакуацію людей і щоб ми не змогли підвозити гуманітарні вантажі", — прокоментував Гайдай.

[ + – ] Траса Т1302 на ділянці Лисичанськ-Бахмут

Він наголосив, що наразі доставка гуманітарки триває, а співробітники ДСНС допомагають із підвозом води до населених пунктів.

За його словами, російські сили ведуть масований обстріл усіх підконтрольних Україні населених пунктів. У Сєвєродонецьку ворожа армія цілеспрямовано знищує всю інфраструктуру, зокрема місцеву лікарню. Проте, як уточнює Гайдай, медзаклад продовжує працювати. Найближчим часом до міста Гірського мають передати швидку допомогу та ємності для води.

Через постійні бойові дії зараз неможливо дістатися до Білогорівки.

"Волонтери [з гуманітарними вантажами] намагалися проїхати, але їх не пустили. Наші автобуси та співробітників ДСНС також не пропустили, оскільки бойові дії тривають", — пояснив голова ЛОВА.

Неперервні атаки ЗС РФ також заважають проводити ремонт пошкоджених комунікацій в області.

Учора евакуація з регіону не проводилася, оскільки виникли проблеми з броньованим автомобілем.

"У попередньому рейсі авто потрапило під обстріл, і були пошкоджені колеса. Вже все відремонтували", — прокоментував Гайдай.

Інститут вивчення війни США розповів, що російські війська продовжують підготовку до штурму Сєвєродонецька й активізують свої дії в районі Лимана. Також окупанти приділяють першочергову увагу утриманню позицій навколо російського кордону, щоб запобігти подальшому просуванню України на північ від Харкова.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ обстріляли з "Градів" автобус у Луганській області, де були діти.