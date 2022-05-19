Прогноз США: война закончится осенью, впереди жесткие бои, — СМИ

По информации журналистов, наиболее горячая фаза войны ожидается летом, но американский ленд-лиз изменит расстановку сил на поле боя.

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В США окончания войны в Украине ожидают осенью, а наиболее активная и горячая фаза войны придется на лето, в частности, на июль. Об этом пишет издание "Телеграф" со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах.

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"В Штатах окончить войну хотят где-то в сентябре-октябре. Если до тех пор не удастся нанести военное поражение России, то украинцев будет ожидать позиционная война. Сроки ее завершения сказать сложно", — рассказали собеседники издания.

В частности, расстановку сил на поле боя должен полностью изменить американский ленд-лиз. По информации журналистов, в настоящее время США планирует максимально насытить Украину оружием в течение ближайших месяцев.

"Как раз через месяц заработает ленд-лиз , поэтому активные боевые действия начнутся где-то в июле, в частности, и контрнаступательные", — сообщил источник.

Ранее британская разведка прогнозировала, что большое наступление России на территорию Донбасса вряд ли возможно в ближайший месяц.

"Есть ожидания, что в ближайшее время наступит перелом в пользу Украины", — считают в Лондоне.

Начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов также предположил, что переломный момент в войне может произойти ближе к концу лета, а к концу 2022 года завершится большая часть активных боевых действий. "В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — подчеркнул он.

В понедельник свои прогнозы дал и Институт изучения войны США. Эксперты считают, что в ближайшее время Россия сосредоточится на захвате Северодонецка. При этом оккупанты могут сократить продвижение из Изюма к Славянску, а также отказаться от выхода на административные границы Донецкой области.