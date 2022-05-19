Прогноз США: війна закінчиться восени, попереду жорсткі бої, — ЗМІ

За інформацією журналістів, найгарячішу фазу війни очікують влітку, але американський ленд-ліз змінить розклад сил на полі бою.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У США закінчення війни в Україні очікують восени, а найактивніша і найгарячіша фаза війни припаде на літо, зокрема, на липень. Про це пише видання "Телеграф" із посиланням на неназвані джерела в дипломатичних колах.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"У Штатах закінчити війну хочуть десь у вересні-жовтні. Якщо доти не вдасться завдати воєнної поразки Росії, то на українців чекатиме позиційна війна. Терміни її завершення сказати складно", — розповіли співрозмовники видання.

Зокрема, розклад сил на полі бою має повністю змінити американський ленд-ліз. За інформацією журналістів, зараз США планує максимально наситити Україну зброєю протягом найближчих місяців.

"Якраз через місяць запрацює ленд-ліз, тому активні бойові дії почнуться десь у липні, зокрема, і контрнаступальні", — повідомило джерело.

Раніше британська розвідка прогнозувала, що великий наступ Росії на територію Донбасу навряд чи можливий у найближчий місяць.

"Є очікування, що найближчим часом настане перелом на користь України", — вважають у Лондоні.

Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов також припустив, що переломний момент у війні може статися ближче до кінця літа, а до кінця 2022 завершиться більшість активних бойових дій. "Внаслідок цього ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", — наголосив він.

У понеділок свої прогнози дав Інститут вивчення війни США. Експерти вважають, що найближчим часом Росія зосередиться на захопленні Сєвєродонецька. Водночас окупанти можуть скоротити просування з Ізюма до Слов'янська, а також відмовитися від виходу на адміністративні кордони Донецької області.