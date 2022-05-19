Сторонники войны РФ в Украине разочаровываются в ее идее, — Washington Post

По информации журналистов, общественная картинка в России меняется — сторонники войны требуют от Путина большей жестокости и разочарованы темпами продвижения ВС РФ.

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В российском обществе назревает недовольство действиями президента РФ Владимира Путина, сообщает издание Washington Post.

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Журналисты заметили рост негативных месседжей со стороны людей, которые ранее поддерживали войну. В частности, речь идет об одном из российских военных, Александре Арутюнове, который возмущен неэффективными действиями командования ВС РФ.

"Другие сторонники войны прямо задаются вопросом, сможет ли Россия выиграть войну без радикальной корректировки своей тактики или массовой мобилизации российских резервистов. Согласно отчету британской разведки, опубликованному ранее на этой неделе, Россия потеряла до трети из первоначально развернутых 190-тысячных сил. Россия также постоянно отправляет подкрепления, в том числе регулярные контрактные силы, а также резервистов, призывников и наемников, общей численностью около 167 000 человек", — отмечается в публикации.

Отмечается, что эта критика сопоставима с заявлениями официальных лиц США и западных военных экспертов, которые выражали удивление по поводу удручающих действий российских вооруженных сил, которые накануне войны считались вторыми по мощи в мире. Плохое планирование, тактические ошибки, некачественная техника и вооружение, а также жесткое сопротивление украинских вооруженных сил сорвали первоначальный план России по захвату Киева и теперь сводят на нет ее усилия по захвату Донбасса.

Ранее Фокус рассказывал, что один из бывших лидеров "ДНР" Игорь Гиркин предрек российской армии огромные потери при попытке взять Донбасс. Бывший главарь террористов заявил, что в ближайшее время у российско-оккупационных войск нет шансов на полный успех на восточном направлении.

Также мы сообщали, что по прогнозу американских журналистов, война в Украине закончится осенью, однако следует ждать тяжелых сражений. Наиболее горячая фаза войны ожидается летом, но американский ленд-лиз изменит расстановку сил на поле боя.