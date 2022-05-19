Прихильники війни РФ в Україні розчаровуються в її ідеї, — Washington Post

За інформацією журналістів, громадська картинка в Росії змінюється — прихильники війни вимагають від Путіна більшої жорстокості та розчаровані темпами просування ЗС РФ.

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У російському суспільстві назріває незадоволеність діями президента РФ Володимира Путіна, повідомляє видання Washington Post.

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Журналісти помітили зростання негативних меседжів із боку людей, які раніше підтримували війну. Зокрема, йдеться про одного з російських військових, Олександра Арутюнова, який обурений неефективними діями командування ЗС РФ.

"Інші прихильники війни прямо запитують, чи зможе Росія виграти війну без радикального коригування своєї тактики або масової мобілізації російських резервістів. Згідно зі звітом британської розвідки, опублікованим раніше цього тижня, Росія втратила до третини зі спочатку розгорнутих 190-тисячних сил. Росія також постійно відправляє підкріплення, у тому числі регулярні контрактні сили, а також резервістів, призовників і найманців загальною чисельністю близько 167 000 осіб", — наголошується в публікації.

Зазначається, що ця критика схожа на заяви офіційних осіб США та західних військових експертів, які висловлювали подив щодо гнітючих дій російських збройних сил, які напередодні війни вважалися другими за могутністю у світі. Погане планування, тактичні помилки, неякісна техніка й озброєння, а також жорсткий опір українських збройних сил зірвали початковий план Росії із захоплення Києва та тепер зводять нанівець її зусилля із захоплення Донбасу.

Раніше Фокус розповідав, що один із колишніх лідерів "ДНР" Ігор Гіркін напророкував російській армії величезні втрати при спробі взяти Донбас. Колишній ватажок терористів заявив, що найближчим часом російсько-окупаційні війська не мають шансів на повний успіх на східному напрямку.

Також ми повідомляли, що, за прогнозом американських журналістів, війна в Україні закінчиться восени, однак слід чекати на важкі битви. Найгарячіша фаза війни очікується влітку, але американський ленд-ліз змінить розстановку сил на полі бою.