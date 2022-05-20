ВСУ могут получить ЗРК Patriot в рамках пакета помощи на 40 млрд, — WP

Как пишут журналисты, украинская армия может также дополнительно получить дальнобойную артиллерию, так как она играет одну из решающих ролей.

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Американский Конгресс проголосовал за выделение 40 млрд долларов на помощь Украине. В его рамках украинская армия может получить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщает The Washington Post.

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В письменном заявлении Байдена Конгрессу указывалась благодарность за то, что законодательный орган направил миру четкий двухпартийный сигнал о том, что народ Соединенных Штатов "вместе с храбрым народом Украины защищает демократию и свободу". В рамках законопроекта 20 млрд долларов пойдут на прямую военную помощь.

Как пишут в издании, в его рамках ожидается, что Украине могут передать зенитные ракетные комплексы такие как Patriot и дальнобойную артиллерию.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что пакет артиллерия стала решающим элементов для украинской армии. Кроме США, гаубицы передала Франция и Канада.

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot — это американский зенитно-ракетный комплекс, разработанный компанией Raytheon. За время существования комплекс получил ряд модификаций, ныне самая последняя PAC 3. Это дорогой и эффективный ЗРК, который используется несколькими странами мира. Вероятность поражения самолета составляет 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,6-0,8. Стоимость одной ракеты составляет около 3 млн долларов.

Фото: Defense News

Напомним, эксперт по сухопутным силам НАТО Томас Тейнер писал, что в рамках ленд-лиза Украина может получить ЗРК Patriot.

В апреле 2021 года глава ОП Андрей Ермак призвал США разместить в Украине ЗРК Patriot.