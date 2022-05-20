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ВСУ могут получить ЗРК Patriot в рамках пакета помощи на 40 млрд, — WP

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вооруженеи украине
Фото: US Army | Пуск ракеты с ЗРК Patriot

Как пишут журналисты, украинская армия может также дополнительно получить дальнобойную артиллерию, так как она играет одну из решающих ролей.

Американский Конгресс проголосовал за выделение 40 млрд долларов на помощь Украине. В его рамках украинская армия может получить зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщает The Washington Post.

В письменном заявлении Байдена Конгрессу указывалась благодарность за то, что законодательный орган направил миру четкий двухпартийный сигнал о том, что народ Соединенных Штатов "вместе с храбрым народом Украины защищает демократию и свободу". В рамках законопроекта 20 млрд долларов пойдут на прямую военную помощь.

Как пишут в издании, в его рамках ожидается, что Украине могут передать зенитные ракетные комплексы такие как Patriot и дальнобойную артиллерию.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что пакет артиллерия стала решающим элементов для украинской армии. Кроме США, гаубицы передала Франция и Канада.

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot — это американский зенитно-ракетный комплекс, разработанный компанией Raytheon. За время существования комплекс получил ряд модификаций, ныне самая последняя PAC 3. Это дорогой и эффективный ЗРК, который используется несколькими странами мира. Вероятность поражения самолета составляет 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,6-0,8. Стоимость одной ракеты составляет около 3 млн долларов.

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Фото: Defense News

Напомним, эксперт по сухопутным силам НАТО Томас Тейнер писал, что в рамках ленд-лиза Украина может получить ЗРК Patriot.

В апреле 2021 года глава ОП Андрей Ермак призвал США разместить в Украине ЗРК Patriot.