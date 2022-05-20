ЗСУ можуть отримати ЗРК Patriot у межах пакету допомоги на 40 млрд, — WP

Як пишуть журналісти, українська армія може додатково отримати далекобійну артилерію, оскільки вона відіграє одну з вирішальних ролей.

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Американський Конгрес проголосував за виділення 40 млрд доларів на допомогу Україні. В його межах українська армія може одержати зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це повідомляє The Washington Post.

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У письмовій заяві Байдена Конгресу вказувалася подяка за те, що законодавчий орган направив світові чіткий двопартійний сигнал про те, що народ Сполучених Штатів "разом із хоробрим народом України захищає демократію та свободу". В межах законопроєкту 20 млрд доларів підуть на пряму військову допомогу.

Як пишуть у виданні, в його межах очікують, що Україні можуть передати зенітні ракетні комплекси, такі як Patriot та далекобійну артилерію.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що пакет артилерії став вирішальним елементом для української армії. Окрім США, гаубиці передала Франція та Канада.

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot — це американський зенітно-ракетний комплекс, розроблений компанією Raytheon. За час існування комплекс отримав низку модифікацій, нині остання PAC 3. Це дорогий і ефективний ЗРК, який використовує декілька країн світу. Ймовірність ураження літака становить 0,8-0,9, тактичної ракети — 0,6-0,8. Вартість однієї ракети становить близько 3 млн доларів.

Фото: Defense News

Нагадаємо, експерт із сухопутних сил НАТО Томас Тейнер писав, що в межах ленд-лізу Україна може отримати ЗРК Patriot.

У квітні 2021 року голова ОП Андрій Єрмак закликав США розмістити в Україні ЗРК Patriot.