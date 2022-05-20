Перепугались: Шойгу переживает из-за проведения масштабных учений НАТО у границ РФ

Российский министр обороны насчитал до 40 тыс. военных Североатлантического Альянса, принимающих участие в серии "Защитник Европы". По официальной информации, в учениях задействовано около 18 тыс. военных, а на территории Польши — всего 7 тыс.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ России. Об этом сообщается в Telegram пропагандистского телеканала Russia Today.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам главы российского военного ведомства, в серии учений "Защитник Европы" участвует до 40 тыс. военных из 30 стран Североатлантического альянса.

"Главной особенностью маневров является переброска из Соединенных Штатов Америки на европейский континент полноценной дивизии, а также развертывание группировок войск на трех стратегических направлениях — Арктическом, Западном и Юго-Западном", — в частности, сказал Шойгу.

Как ранее анонсировалось на официальном сайте Министерства национальной обороны Польши, с 1 по 27 мая на территории Польши и еще 8 стран проходят военные учения НАТО "Защитник Европы-2022" (Defender Europe) и "Быстрый ответ-2022" (Swift Response). В них принимает участие около 18 тыс. военных из более чем 20 стран мира. В рамках учений в Польше принимает участие около 7 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единицы техники. Помимо польских солдат, в учениях принимают участие военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Учения "Защитник Европы" проходят под управлением командования 5-го корпуса Армии США.

В польском военном ведомстве подчеркнули, что и "Защитник Европы", и "Быстрый ответ" относятся к серии регулярных тренировок.

"Они не направлены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе. Процесс национального и международного планирования обоих учений начался в начале 2021 года", — в частности, говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что НАТО не будет создавать военные базы на территории страны. Также в повестке дня нет вопроса о размещении в государстве ядерного оружия.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что Украина может вступить в НАТО так же быстро, как Швеция или Финляндия.