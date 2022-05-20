Перелякалися: Шойгу хвилюється через проведення масштабних навчань НАТО біля кордонів РФ

Російський міністр оборони нарахував до 40 тис. військових Північноатлантичного альянсу, які беруть участь у серії "Захисник Європи". За офіційною інформацією, у навчаннях задіяно близько 18 тис. військових, а на території Польщі — лише 7 тис.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії військового відомства заявив, що США та НАТО нарощують масштаби оперативної та бойової підготовки біля кордонів Росії. Про це повідомляється в Telegram пропагандистського телеканалу Russia Today.

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За словами глави російського військового відомства, у серії навчань "Захисник Європи" бере участь до 40 тис. військових із 30 країн Північноатлантичного альянсу.

"Головною особливістю маневрів є перекидання зі Сполучених Штатів Америки на європейський континент повноцінної дивізії, а також розгортання угруповань військ на трьох стратегічних напрямках — Арктичному, Західному та Південно-Західному", — зокрема сказав Шойгу.

Як раніше анонсувалося на офіційному сайті Міністерства національної оборони Польщі, з 1 по 27 травня на території Польщі та ще 8 країн проходять військові навчання НАТО "Захисник Європи-2022" (Defender Europe) та "Швидка відповідь-2022" (Swift Response). У них бере участь близько 18 тис. військових із понад 20 країн світу. У межах навчань у Польщі бере участь близько 7 тис. військовослужбовців і 3 тис. одиниці техніки. Крім польських солдатів, у навчаннях беруть участь військові зі США, Франції, Швеції, Німеччини, Данії та Великої Британії. Навчання "Захисник Європи" відбуваються під керівництвом командування 5-го корпусу Армії США.

У польському військовому відомстві наголосили, що і "Захисник Європи", і "Швидка відповідь" відносяться до серії регулярних тренувань.

"Вони не спрямовані проти будь-якої країни та не пов'язані з поточною геополітичною ситуацією в регіоні. Процес національного та міжнародного планування обох навчань розпочався на початку 2021 року", — зокрема, йдеться в заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що НАТО не створюватиме військові бази на території країни. Також на порядку денному немає питання щодо розміщення в державі ядерної зброї.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник сказав, що Україна може вступити в НАТО так само швидко, як Швеція чи Фінляндія.