Израиль запускает программу "Грань будущего" для внедрения новых технологий в армии

Израильские военные анализируют различные технологии, чтобы в дальнейшем внедрить их и повысить смертоносность и живучесть бойцов.

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Израиль запускает серию стимуляций и боевых учений в рамках программы "Грань будущего", призванной повысить летальность. Об этом сообщает Defense News.

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Программу ведет Управление оборонных исследований и разработок Минобороны совместно с оборонной компанией Elbit Systems. Она призвана усилить синергию между спешенными боевыми солдатами и их командирами, чтобы обеспечить оптимальную оперативную ценность бойцов.

Она направлена на предоставлении новых инструментов для будущего поля боя путем анализа технологий, которые могут интегрировать в армию. "Грань будущего" призвана повысить смертоносность, ситуационную осведомленность, живучесть, выносливость и воздействие на противника.

Для этого в Минобороны рассмотрят внедрение очков дополнительной реальности, компьютеризированные системы для штурмовой винтовки, технологию обнаружения враждебного огня и прочие технологии.

Как пишут в издании, речь идет о том, чтобы оценить эффективность технологий для их выбора и внедрения в армию.

"Грань будущего" — это программа исследований и разработок, начатая четыре года назад и основанная на признании того, что экстремистские группы боевиков имеют преимущество перед традиционными силами в современных городских войнах. Источник издания отметил, что программа может помочь нашим пехотинцам быть превосходными в ситуациях ближнего боя.

Ныне проходит второй раунд программы, который должен привести к обновлению концепции операций Израиля.

Напомним, в Израиле проводят масштабные учения по возможной полномасштабной операции против Ирана и его союзников.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует увеличить военную помощь Украине: от шлемов до "Железного купола".