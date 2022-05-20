Израиль запускает программу "Грань будущего" для внедрения новых технологий в армии
Израильские военные анализируют различные технологии, чтобы в дальнейшем внедрить их и повысить смертоносность и живучесть бойцов.
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Израиль запускает серию стимуляций и боевых учений в рамках программы "Грань будущего", призванной повысить летальность. Об этом сообщает Defense News.
Программу ведет Управление оборонных исследований и разработок Минобороны совместно с оборонной компанией Elbit Systems. Она призвана усилить синергию между спешенными боевыми солдатами и их командирами, чтобы обеспечить оптимальную оперативную ценность бойцов.
Она направлена на предоставлении новых инструментов для будущего поля боя путем анализа технологий, которые могут интегрировать в армию. "Грань будущего" призвана повысить смертоносность, ситуационную осведомленность, живучесть, выносливость и воздействие на противника.
Для этого в Минобороны рассмотрят внедрение очков дополнительной реальности, компьютеризированные системы для штурмовой винтовки, технологию обнаружения враждебного огня и прочие технологии.
Как пишут в издании, речь идет о том, чтобы оценить эффективность технологий для их выбора и внедрения в армию.
"Грань будущего" — это программа исследований и разработок, начатая четыре года назад и основанная на признании того, что экстремистские группы боевиков имеют преимущество перед традиционными силами в современных городских войнах. Источник издания отметил, что программа может помочь нашим пехотинцам быть превосходными в ситуациях ближнего боя.
Ныне проходит второй раунд программы, который должен привести к обновлению концепции операций Израиля.
Напомним, в Израиле проводят масштабные учения по возможной полномасштабной операции против Ирана и его союзников.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует увеличить военную помощь Украине: от шлемов до "Железного купола".