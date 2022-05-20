Ізраїль запускає програму "Грань майбутнього" для впровадження нових технологій в армії

Ізраїльські військові аналізують різні технології, щоб надалі впровадити їх та підвищити смертоносність та живучість бійців.

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Ізраїль запускає серію стимуляцій та бойових навчань у межах програми "Грань майбутнього", покликаної підвищити летальність. Про це повідомляє Defense News.

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Програму веде Управління оборонних досліджень та розробок Міноборони разом з оборонною компанією Elbit Systems. Вона покликана посилити синергію між піхотними бойовими солдатами та його командирами, щоб забезпечити оптимальну оперативну цінність бійців.

Вона спрямована на надання нових інструментів для майбутнього поля бою шляхом аналізу технологій, які можуть інтегрувати в армію. "Грань майбутнього" покликана підвищити смертоносність, ситуаційну поінформованість, живучість, витривалість та вплив на супротивника.

Для цього в Міноборони розглянуть запровадження окулярів додаткової реальності, комп'ютеризовані системи для штурмової гвинтівки, технологію виявлення ворожого вогню та інші технології.

Як пишуть у виданні, йдеться про те, щоб оцінити ефективність технологій для їхнього вибору та впровадження в армію.

"Грань майбутнього" — це програма досліджень і розробок, розпочата чотири роки тому і заснована на визнанні того, що екстремістські групи бойовиків мають перевагу перед традиційними силами в сучасних міських війнах. Джерело видання зазначило, що програма може допомогти нашим піхотинцям бути чудовими в ситуаціях ближнього бою.

Нині відбувається другий раунд програми, який має призвести до оновлення концепції операцій Ізраїлю.

Нагадаємо, в Ізраїлі проводять масштабні навчання щодо можливої повномасштабної операції проти Ірану та його союзників.

Раніше повідомляли, що Ізраїль планує збільшити військову допомогу Україні: від шоломів до "Залізного купола".