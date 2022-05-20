Выжженная земля: оккупанты разрушили более 11 тыс. домов в Луганской области (фото)

По словам главы Луганской военной администрации, от артиллерийских ударов и бомбардировок россиян в регионе пострадало более 3 тыс. многоэтажек и около 8 тыс. частных домов.

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Российские войска частично или полностью уничтожили в Луганской области более 11 тыс. домов. Об этом сегодня рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, больше всего от артиллерийских ударов и бомбардировок пострадал жилой сектор области. В частности, оккупанты разрушили 8100 частных домов и 3188 многоэтажных жилых домов.

Как уточнил Гайдай, в настоящее время военная администрация формирует поадресный список домов, которые пострадали или были уничтожены в ходе военных действий.

"Областная власть подсчитывает убытки и определяет объем потребностей для восстановления жилого фонда", — подчеркнул региональный политик.

Он также уточнил, что база данных заполняется, в том числе, и благодаря онлайн-опросу среди жителей области. Так, сотрудники администрации уже обработали около 3,5 тыс. анкет, заполненных людьми, благодаря чему в список попали 830 многоэтажек и 1274 частных дома, разрушенных из-за обстрелов ВС РФ.

Несмотря на то, что окончательных цифр еще нет, экономический ущерб от разрушений жилого фонда уже насчитывает сотни миллиардов гривен, прокомментировал Гайдай.

Глава ЛОВА призвал всех жителей, чей дом был полностью или частично разрушен, подавать информацию в администрацию.

"Это поможет быстрее и точнее оценить урон и убытки, нанесенные жилищному фонду Луганской области, а также определить объем потребностей для его восстановления", — сказал Гайдай.

Напомним, ВС РФ хотят отрезать Луганскую область, захватив трассу "Лисичанск-Бахмут". Россияне ведут массированный обстрел всех подконтрольных Украине населенных пунктов. Из-за постоянных атак невозможно добраться до Белогоровки.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные не дали зайти врагу в Горное и Сиротино на Луганщине. Российские войска понесли тяжелые потери, из-за чего были вынуждены отступить.