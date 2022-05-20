Випалена земля: окупанти зруйнували понад 11 тис. будинків на Луганщині (фото)

За словами голови Луганської військової адміністрації, від артилерійських ударів і бомбардувань росіян у регіоні постраждало понад 3 тис. багатоповерхівок і близько 8 тис. приватних будинків.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські війська частково або повністю знищили на Луганщині понад 11 тис. будинків. Про це сьогодні розповів голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, найбільше від артилерійських ударів і бомбардувань постраждав житловий сектор області. Зокрема, окупанти зруйнували 8100 приватних будинків і 3188 багатоповерхових житлових будинків.

Як уточнив Гайдай, наразі військова адміністрація формує адресний список будинків, які постраждали або були знищені під час військових дій.

"Обласна влада підраховує збитки та визначає обсяг потреб для відновлення житлового фонду", — наголосив регіональний політик.

Він також уточнив, що база даних заповнюється, зокрема й завдяки онлайн-опитуванню серед мешканців області. Так, співробітники адміністрації вже обробили близько 3,5 тис. анкет, заповнених людьми, завдяки чому до списку потрапили 830 багатоповерхівок і 1274 приватні будинки, зруйновані через обстріл ЗС РФ.

Незважаючи на те, що остаточних цифр ще немає, економічні збитки від руйнувань житлового фонду вже налічують сотні мільярдів гривень, прокоментував Гайдай.

Глава ЛОВА закликав усіх мешканців, чий будинок був повністю або частково зруйнований, подавати інформацію в адміністрацію.

"Це допоможе швидше й точніше оцінити шкоду та збитки, завдані житловому фонду Луганської області, а також визначити обсяг потреб для його відновлення", — сказав Гайдай.

Нагадаємо, ЗС РФ хочуть відрізати Луганську область, захопивши трасу "Лисичанськ-Бахмут". Росіяни ведуть масований обстріл усіх підконтрольних Україні населених пунктів. Через постійні атаки неможливо дістатися до Білогорівки.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові не дали зайти ворогові в Гірське та Сиротине на Луганщині. Російські війська зазнали тяжких втрат, через що були змушені відступити.