"Удивляет русская глупость": глава ГУР МО Украины рассказал, когда закончится война

В ходе общения с журналистами Кирилл Буданов рассказал, что ВСУ перешли в контрнаступление на некоторых участках фронта. Но для широкомасштабного наступления необходимо больше оружия.

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что боевые действия на территории страны будут продолжаться до тех пор, пока Украина не вытеснит ВС РФ со своей территории. Об этом чиновник заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

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В частности, Буданов заявил, что не признает никаких других государственных границ Украины кроме тех, которые были признаны всем миром в 1991 году, вместе с полуостровом Крым и аннексированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.

"Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то они серьезно ошибаются", — сказал Буданов.

По словам генерала Буданова, в ближайшие месяцы военные сосредоточат свои усилия на вытеснении России из оккупированных ею территорий на юге страны, а также восточного Донбасса, после того, как завершат деоккупацию Харьковской области.

"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения на применение каких-то видов вооружений, хочу напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все имеющиеся у нее виды вооружений, от крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Пока здесь задействован весь спектр российских вооружений, кроме ядерного", — отметил глава украинской разведки.

Чиновник также считает, что из всех возможных вариантов перед военным вторжением в Украину, президент России Владимир Путин выбрал наихудший.

"Путин в абсолютном тупике. Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не так сильно и велико государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат", — добавил генерал-майор Кирилл Буданов.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что по данным американских разведчиков, президент России Владимир Путин не завершит войну из-за роста общественного недовольства. В США считают маловероятными сценарии, при которых Владимира Путина могут отстранить от власти либо заставить его прекратить войну в Украине.

Также мы рассказывали, что оккупанты разрушили более 11 тыс. домов в Луганской области. По словам главы Луганской военной администрации, от артиллерийских ударов и бомбардировок россиян в регионе пострадало более 3 тыс. многоэтажек и около 8 тыс. частных домов.