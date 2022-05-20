"Дивує російська дурість": голова ГУР МО України розповів, коли закінчиться війна

Під час спілкування із журналістами Кирило Буданов розповів, що ЗСУ перейшли у контрнаступ на деяких ділянках фронту. Але для широкомасштабного наступу необхідно більше зброї.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Глава української розвідки Кирило Буданов розповів, що бойові дії на території країни продовжуватимуться доти, доки Україна не витіснить ЗС РФ зі своєї території. Про це урядовець заявив в інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, Буданов заявив, що не визнає жодних інших державних кордонів України, крім тих, які були визнані всім світом у 1991 році, разом із півостровом Крим та анексованими Росією територіями Донецької та Луганської областей.

"Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може чи не може захищатися, то вони серйозно помиляються", — сказав Буданов.

За словами генерала Буданова, найближчі місяці військові зосередять свої зусилля на витісненні Росії з окупованих нею територій на півдні країни, а також східного Донбасу, після того, як завершать деокупацію Харківської області.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що в нас повинні бути обмеження на застосування якихось видів озброєнь, хочу нагадати, що Росія тут використовує всі види озброєнь, що є у неї, від крилатих ракет, що запускаються з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Поки що тут задіяний весь спектр російських озброєнь, крім ядерного", — зазначив глава української розвідки.

Чиновник також вважає, що з усіх можливих варіантів перед військовим вторгненням в Україну президент Росії Володимир Путін обрав найгірший.

"Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об'єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна та велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були в Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній і його треба дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", — додав генерал-майор Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що, за даними американських розвідників, президент Росії Володимир Путін не завершить війну через зростання суспільного невдоволення. У США вважають малоймовірними сценарії, за яких Володимира Путіна можуть усунути від влади або змусити його припинити війну в Україні.

Також ми розповідали, що окупанти зруйнували понад 11 тис. будинків у Луганській області. За словами голови Луганської військової адміністрації, від артилерійських ударів і бомбардувань росіян у регіоні постраждало понад 3 тис. багатоповерхівок і майже 8 тис. приватних будинків.