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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Дивує російська дурість": голова ГУР МО України розповів, коли закінчиться війна

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Кирило Буданов, ГУР МО України, війна в Україні
Фото: Міністерство оборони України | Глава української розвідки Кирило Буданов прокоментував перебіг війни в Україні

Під час спілкування із журналістами Кирило Буданов розповів, що ЗСУ перейшли у контрнаступ на деяких ділянках фронту. Але для широкомасштабного наступу необхідно більше зброї.

Глава української розвідки Кирило Буданов розповів, що бойові дії на території країни продовжуватимуться доти, доки Україна не витіснить ЗС РФ зі своєї території. Про це урядовець заявив в інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal.

Зокрема, Буданов заявив, що не визнає жодних інших державних кордонів України, крім тих, які були визнані всім світом у 1991 році, разом із півостровом Крим та анексованими Росією територіями Донецької та Луганської областей.

"Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може чи не може захищатися, то вони серйозно помиляються", — сказав Буданов.

За словами генерала Буданова, найближчі місяці військові зосередять свої зусилля на витісненні Росії з окупованих нею територій на півдні країни, а також східного Донбасу, після того, як завершать деокупацію Харківської області.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що в нас повинні бути обмеження на застосування якихось видів озброєнь, хочу нагадати, що Росія тут використовує всі види озброєнь, що є у неї, від крилатих ракет, що запускаються з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Поки що тут задіяний весь спектр російських озброєнь, крім ядерного", — зазначив глава української розвідки.

Чиновник також вважає, що з усіх можливих варіантів перед військовим вторгненням в Україну президент Росії Володимир Путін обрав найгірший.

"Путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об'єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна та велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були в Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній і його треба дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат", — додав генерал-майор Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що, за даними американських розвідників, президент Росії Володимир Путін не завершить війну через зростання суспільного невдоволення. У США вважають малоймовірними сценарії, за яких Володимира Путіна можуть усунути від влади або змусити його припинити війну в Україні.

Також ми розповідали, що окупанти зруйнували понад 11 тис. будинків у Луганській області. За словами голови Луганської військової адміністрації, від артилерійських ударів і бомбардувань росіян у регіоні постраждало понад 3 тис. багатоповерхівок і майже 8 тис. приватних будинків.