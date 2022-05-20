Венедиктова показала офицера ВС РФ, руководившего убийствами украинцев под Киевом (фото)

По словам генпрокурора, 30-летний старший лейтенант Василий Литвиненко отдавал преступные приказы на расстрел гражданских в Липовке.

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Украинские прокуроры идентифицировали российского офицера, который отдавал приказ солдатам ВС РФ убивать мирных жителей Киевской области. Об этом в своем Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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По ее словам, очередным военным преступником является 30-летний старший лейтенант ВС РФ Василий Литвиненко — командир роты 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск в составе 35-й общевойсковой армии.

Венедиктова утверждает, что офицер был "старшим" во время оккупации населенного пункта Липовка Киевской области и без его разрешения местные жители не могли выйти из своих домов, чтобы набрать питьевую воду. Более того, Василий Литвиненко, по словам генпрокурора, распоряжался, чтобы гражданским не оказывали медицинскую помощь после обстрелов.

"Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты, подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо у него во дворе. На этом они не остановились — вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где был ранен ими житель. Он сгорел вместе с родным домом", — продолжила Венедиктова и добавила, что столичные прокуроры открыли в отношении Литвиненко уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства.

Генпрокурор также заявила, что следствие сейчас устанавливает возможную причастность офицера ВС РФ к ранению еще двух местных жительниц Липовки и разрушению 18 жилых домов. Венедиктова призвала украинцев, которые опознали Василия Литвиненко, обратиться к прокурорам и проинформировать их о новых военных преступлениях командира роты оккупантов.

[ + – ] Офицер ВС РФ Василий Литвиненко руководил военными преступлениями в Украине

Напомним, организация Human Rights Watch задокументировала десятки случаев проведения внесудебных казней украинцев. По данным правозащитников, с первого дня полномасштабной войны солдаты ВС РФ, как минимум, казнили 32 мирных жителей, десять из которых были осуществлены в Буче.

Также сообщалось, что СМИ идентифицировали солдат ВС РФ, которые осуществляли резню в Буче. Как утверждали журналисты, к совершению военных преступлений в Киевской области причастны командиры из 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, чьи подчиненные совершали убийства, пытки и изнасилования.