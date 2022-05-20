Венедіктова показала офіцера ЗС РФ, який керував убивствами українців під Києвом (фото)

За словами генпрокурорки, 30-річний старший лейтенант Василь Литвиненко віддавав злочинні накази на розстріл цивільних у Липівці.

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Українські прокурори ідентифікували російського офіцера, який наказував солдатам ЗС РФ вбивати мирних жителів Київської області. Про це у своєму Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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За її словами, черговим воєнним злочинцем є 30-річний старший лейтенант ЗС РФ Василь Литвиненко — командир роти 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ у складі 35-ї загальновійськової армії.

Венедіктова стверджує, що офіцер був "старшим" під час окупації населеного пункту Липівка Київської області та без його дозволу місцеві жителі не могли вийти зі своїх будинків, аби набрати питну воду. До того ж, Василь Литвиненко, за словами генпрокурорки, розпоряджався, щоб цивільним не надавали медичної допомоги після обстрілу.

"Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів командира роти, підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного літнього чоловіка прямо в нього на подвір'ї. На цьому вони не зупинилися — незабаром загарбники з танка розстріляли будинок, де був поранений ними мешканець. Він згорів разом із рідним будинком", — продовжила Венедіктова та додала, що столичні прокурори відкрили щодо Литвиненка кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, а також умисного вбивства.

Генпрокурорка також заявила, що слідство зараз встановлює можливу причетність офіцера ЗС РФ до поранення ще двох місцевих мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків. Венедіктова закликала українців, які впізнали Василя Литвиненка, звернутися до прокурорів і поінформувати їх про нові воєнні злочини командира роти окупантів.

[ + – ] Офіцер ЗС РФ Василь Литвиненко керував воєнними злочинами в Україні

Нагадаємо, організація Human Rights Watch задокументувала десятки випадків проведення позасудових страт українців. За даними правозахисників, з першого дня повномасштабної війни солдати ЗС РФ, як мінімум, стратили 32 мирні мешканці, десятеро з яких були скоєні в Бучі.

Також повідомлялося, що ЗМІ ідентифікували солдат ЗС РФ, які здійснювали різанину в Бучі. Як стверджували журналісти, до скоєння воєнних злочинів у Київській області причетні командири із 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, чиї підлеглі вчиняли вбивства, тортури та зґвалтування.