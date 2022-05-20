США оставят в Европе 100 тысяч своих военных из-за потенциальной угрозы от РФ

По информации журналистов, увеличение американского военного контингента в ЕС возможно, если Россия решится атаковать Финляндию или Швецию.

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Власти США рассматривают возможность увеличения военных баз в Европе, если Россия попытается организовать военное вторжение в Финляндию или Швецию, сообщает CNN.

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Американские лидеры намерены сохранить в Европе около 100 тысяч военнослужащих, но это число может временно увеличиться, если НАТО запланирует больше военных учений в регионе, а США могут организовать дополнительные базы в Европе, если военная обстановка на континенте изменится.

Такие планы могут быть реализованы после встречи главнокомандующих вооруженных сил НАТО в Брюсселе. Военные главнокомандующие дают рекомендации встрече министров обороны стран НАТО, запланированной на июнь, а лидеры стран НАТО, включая президента Джо Байдена, встретятся в Мадриде в конце этого месяца.

Отмечается, что представители США увеличили свой общий контингент сил в Европе с 60 000 военнослужащих до вторжения России в Украину до примерно 100 000 сейчас, добавив войска и военные средства в страны, расположенные вдоль восточного фланга Европы, для поддержки НАТО и дальнейшего сдерживания России.

Эти рекомендации согласуются с тем, что ранее озвучивало высшее военное руководство США. В апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил членам Конгресса, что поддерживает создание постоянных баз США в Восточной Европе в ответ на нападение России на Украину. Но Милли сказал, что, по его мнению, американские войска на этих базах могут находиться на ротационной основе.

Вместе с тем сообщается, что Пентагон намерен провести ротацию уже имеющихся сил на территории Европы.

Напомним, ранее глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, когда закончится война в Украине. В ходе общения с журналистами Кирилл Буданов заявил, что ВСУ перешли в контрнаступление на некоторых участках фронта. Но для широкомасштабного наступления необходимо больше оружия.

Также в Пентагоне рассказали, что ВС РФ меняют цели наступления на Донбассе. По информации американского Минобороны, теперь российские наступательные операции становятся меньше по размеру и масштабу, а их цели становятся более локализированными.