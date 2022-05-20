США залишать у Європі 100 тисяч своїх військових через потенційну загрозу від РФ

За інформацією журналістів, збільшення американського військового контингенту в ЄС можливе, якщо Росія наважиться атакувати Фінляндію чи Швецію.

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Влада США розглядає можливість збільшення військових баз у Європі, якщо Росія спробує організувати воєнне вторгнення у Фінляндію чи Швецію, повідомляє CNN.

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Американські лідери мають намір зберегти в Європі приблизно 100 тисяч військовослужбовців, але ця кількість може тимчасово збільшитись, якщо НАТО запланує більше військових навчань у регіоні, а США можуть організувати додаткові бази в Європі, якщо військова ситуація на континенті зміниться.

Такі плани можуть бути реалізовані після зустрічі головнокомандувачів збройних сил НАТО у Брюсселі. Військові головнокомандувачі дають рекомендації зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що запланована на червень, а лідери країн НАТО, враховуючи президента Джо Байдена, зустрінуться в Мадриді наприкінці цього місяця.

Зазначається, що представники США збільшили свій загальний контингент сил у Європі із 60 000 військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до приблизно 100 000 зараз, додавши війська та військові кошти до країн, що розташовані вздовж східного флангу Європи, для підтримки НАТО та подальшого стримування Росії.

Ці рекомендації узгоджуються з тим, що раніше озвучувало найвище військове керівництво США. У квітні голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив членам Конгресу, що підтримує створення постійних баз США у Східній Європі у відповідь на напад Росії на Україну. Але Міллі сказав, що, на його думку, американські війська на цих базах можуть бути на ротаційній основі.

Водночас, повідомляється, що Пентагон має намір провести ротацію уже наявних сил на території Європи.

Нагадаємо, раніше голова ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов розповів, коли закінчиться війна в Україні. Під час спілкування із журналістами Кирило Буданов заявив, що ЗСУ перейшли у контрнаступ на деяких ділянках фронту. Але для широкомасштабного наступу необхідно більше зброї.

Також у Пентагоні розповіли, що ЗС РФ змінює цілі наступу на Донбасі. За інформацією американського Міноборони, тепер російські наступальні операції стають меншими за розміром і масштабом, а цілі стають більш локалізованими.