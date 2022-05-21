Миллиарды на оружие: Маркарова рассказала, куда пойдут выделенные США $40 млрд

Джо Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине, которая пойдет как на вооружение и оборудование, так и на безопасность стран НАТО.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, на какие цели пойдут выделенные США 40 млрд долларов. Об этом она написала на своей странице в Facebook .

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине, который предусматривает выделение почти 40 млрд долларов. Документ был подписан во время визита Байдена в Южную Корею, что по словам Маркаровой, говорит о понимании беспрерывности помощи.

На что пойдут выделенные $40 млрд Украине

23,75 млрд пойдут на оборону и безопасность Украины, а также на усилия США по укрепления европейской безопасности:

6 млрд долл – на инициативу содействия безопасности Украины, включая предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения и разведывательной поддержки.

4 млрд – на программу иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам восточного фланга НАТО по развитию и укреплению их оборонных возможностей;

8,7 млрд на пополнение запасов армии США техникой, которую передали ВСУ

3,9 млрд Европейскому командованию операций для поддержки миссии, а также приобретению дополнительного вооружения и оборудования

550 млн на приобретение критически важных боеприпасов Пентагона и разработку стратегий защиты систем для вероятных поставок в будущем

600 млн на уменьшение существующих ограничений промышленной базы для ускорения производства ракет и расширение добычи важных минералов

9 млрд долларов выделяют для технической и экономической помощи Украине:

100 млн для обеспечения защиты от последствий химической, биологической и ядерных угроз, а также расширения программы разминирования

400 млн на поддержку правоохранительных органов, в частности для расследований и документирований военных преступлений и нарушения прав человека

500 млн на поддержку ЕБРР по обеспечению экономических и энергетических нужд Украины

8 млрд для реагирования на текущие нужны в Украине, в том числе в виде прямой финансовой помощи

6,58 млрд выделяют на гуманитарную помощь и решение проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, плюс помощь людям, пострадавшим от российской агрессии в Украине.

Также предусматривается финансирование мероприятий Министерства юстиции США по аресту и продаже конфискованного имущества. В пример Маркарова приводит яхты российских олигархов. 327 млн долларов также выделяют для восстановления американской дипломатической миссии в Украине.

Напомним, в СМИ писали, что Украина может получить ЗРК такие, как Patriot в рамках помощи на 40 млрд долларов.

Конгресс проголосовал за пакет помощи на 40 млрд 19 мая. Часть средств Джо Байден сможет выделять без согласования с Конгрессом.