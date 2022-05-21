Мільярди на зброю: Маркарова розповіла, куди підуть виділені США $40 млрд

Джо Байден підписав закон про додаткову допомогу Україні, яка піде як на озброєння й обладнання, так і на безпеку країн НАТО.

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Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, на яку мету підуть виділені США 40 млрд доларів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про додаткову допомогу Україні, який передбачає надання майже 40 млрд доларів. Документ був підписаний під час візиту Байдена до Південної Кореї, що, за словами Маркарової, говорить про розуміння безперервності допомоги.

На що підуть виділені $40 млрд Україні

23,75 млрд підуть на оборону та безпеку України, а також на зусилля США щодо зміцнення європейської безпеки:

6 млрд дол — на ініціативу сприяння безпеці України, включаючи надання озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення та розвідувальної підтримки.

4 млрд — на програму іноземного військового фінансування Держдепу США для додаткової підтримки Україні та країнам східного флангу НАТО з розвитку та зміцнення їхніх оборонних можливостей;

8,7 млрд — на поповнення запасів армії США технікою, яку передали ЗСУ;

3,9 млрд — Європейському командуванню операцій для підтримки місії, а також придбанню додаткового озброєння й обладнання;

550 млн — на придбання критично важливих боєприпасів Пентагону та розробку стратегій захисту систем для можливих постачань у майбутньому;

600 млн — на зменшення обмежень промислової бази, що існують, для прискорення виробництва ракет і розширення видобутку важливих мінералів.

9 млрд доларів виділяють для технічної та економічної допомоги Україні:

100 млн для забезпечення захисту від наслідків хімічної, біологічної та ядерних загроз, а також розширення програми розмінування

400 млн на підтримку правоохоронних органів, зокрема для розслідувань і документувань воєнних злочинів і порушення прав людини

500 млн на підтримку ЄБРР із забезпечення економічних і енергетичних потреб України

8 млрд для реагування на поточні потрібні в Україні, у тому числі у вигляді прямої фінансової допомоги

6,58 млрд виділяють на гуманітарну допомогу та вирішення проблеми продовольчої безпеки на глобальному рівні, плюс допомогу людям, які постраждали від російської агресії в Україні.

Також передбачається фінансування заходів Міністерства юстиції США щодо арешту та продажу конфіскованого майна. Як приклад Маркарова наводить яхти російських олігархів. 327 млн доларів також виділяють для відновлення американської дипломатичної місії в Україні.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що Україна може отримати ЗРК, такі як Patriot у межах допомоги на 40 млрд доларів.

Конгрес проголосував за пакет допомоги на 40 млрд 19 травня. Частину коштів Джо Байден зможе виділити без узгодження з Конгресом.