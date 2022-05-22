Отбили атаки с четырех направлений: ВСУ дали достойный отпор врагу в Северодонецке, — Гайдай

Российские войска продолжают обстрелы города, в результате чего была частично разрушена больница и уничтожен мост, соединяющий Лисичанск и Северодонецк.

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Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления в районе Северодонецка. Как сообщил в Telegram Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, противник пытался ворваться в Северодонецк с четырех направлений, однако встретил достойный отпор. Позже Гайдай сообщил о попытке врага атаковать город и со стороны Рубежного.

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Неудачная попытка ВС РФ войти в город последовала со стороны населенных пунктов Осколоновка, Смоляниновои Пурдовка, а также со стороны микрорайона Щедрищево, что на левом берегу реки Боровая.

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции", — сообщил Гайдай.

По его словам, после неудачного прорыва противник продолжил артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов.

[ + – ] Обстрелы Северодонецка войсками РФ

[ + – ] Обстрелы Северодонецка войсками РФ

[ + – ] Обстрелы Северодонецка войсками РФ

Также глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов был поврежден мост между Северодонецком и Лисичанском, который расположен недалеко от железнодорожного вокзала, который, по его словам, до окончания войны восстановить не удастся. Для города это был важный объект коммуникации, поскольку через него эвакуировали гражданских и доставляли гуманитарную помощь, сказал Гайдай.

Кроме того было серьезно повреждено здание местной больницы. Территория вокруг больницы плотно обстреливается противником из крупных калибров.

"Россияне целенаправленно уничтожают многопрофильную больницу. Семиэтажка по факту стала уже четырехэтажкой. Там работают три врача, которые говорят, что будут оставаться до последнего", — отметил глава ОВА.

Подтверждение Генштаба ВСУ

Информацию о неудачных попытках прорыва ВС РФ в Северодонецк подтвердили в Генштабе ВСУ. Сообщалось, что украинские защитники оказали сопротивление, и противник был вынужден отойти.

"Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции", — сообщила пресс-служба Генштаба.

Данные британской разведки

По информации Министерства обороны Великобритании, под Северодонецком задействована центральная группа войск ВС РФ, которая ранее понесла значительные потери в попытке выйти к восточным окрестностям Киева во время первого этапа военных действий. Для наступления на Северодонецк противник использует боевые машины поддержки "Терминатор", которые были специально разработанны с учетом опыта ведения боевых действий в Афганистане и Чечне.

"Северодонецкий район остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на ход кампании", — отметили в Минобороны.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о неудачных попытках ВС РФ развить наступление в районе Северодонецка и понесенных потерях российской армии на Донецком и Луганском направлениях.

Украинские защитники 21 мая уничтожили российский 240-мм миномет "Тюльпан", который вел огонь по Северодонецку. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, была уничтожена артиллерийская система противника, которая разрушила Павлоградский мост.