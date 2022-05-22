Відбили атаки з чотирьох напрямків: ЗСУ дали гідну відсіч ворогові у Сєвєродонецьку, — Гайдай

Російські війська продовжують обстріл міста, внаслідок чого було частково зруйновано лікарню та знищено міст, що з'єднує Лисичанськ та Сєверодонецьк.

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Російські окупаційні війська продовжують спроби наступу у районі Сєвєродонецька. Як повідомив у Telegram Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, противник намагався увірватися до Сєверодонецька з чотирьох напрямків, проте зустрів гідну відсіч. Пізніше Гайдай повідомив про спробу ворога атакувати місто та з боку Рубіжного.

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Невдала спроба ЗС РФ увійти до міста була з боку населених пунктів Осколонівка, Смолянинової Пурдівки, а також з боку мікрорайону Щедрищеве, що на лівому березі річки Борова.

"Відразу з чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч і відійшли на колишні позиції", — повідомив Гайдай.

За його словами, після невдалого прориву супротивник продовжив артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів.

[ + – ] Обстріли Сєвєродонецька військами РФ

[ + – ] Обстріли Сєвєродонецька військами РФ

[ + – ] Обстріли Сєвєродонецька військами РФ

Також голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, який розташований неподалік залізничного вокзалу, який, за його словами, до закінчення війни відновити не вдасться. Для міста це був важливий об'єкт комунікації, оскільки через нього евакуювали цивільних та доставляли гуманітарну допомогу, сказав Гайдай.

Крім того, було серйозно пошкоджено будівлю місцевої лікарні. Територія навколо лікарні щільно обстрілюється супротивником із великих калібрів.

"Росіяни цілеспрямовано знищують багатопрофільну лікарню. Семиповерхівка за фактом стала вже чотириповерхівкою. Там працюють три лікарі, які кажуть, що залишатимуться до останнього", — зазначив голова ОВА.

Підтвердження Генштабу ЗСУ

Інформацію про невдалі спроби прориву ЗС РФ у Сєвєродонецьк підтвердили у Генштабі ЗСУ. Повідомлялося, що українські захисники чинили опір і противник був змушений відійти.

"Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянинове. Наступ відбитий, ворог зазнав втрат і був змушений відійти на старі позиції", — повідомила пресслужба Генштабу.

Дані британської розвідки

За інформацією Міністерства оборони Великобританії, під Сєвєродонецьком задіяно центральну групу військ ЗС РФ, яка раніше зазнала значних втрат у спробі вийти до східних околиць Києва під час першого етапу військових дій. Для наступу на Сєвєродонецьк противник використовує бойові машини підтримки "Термінатор", які були спеціально розроблені з урахуванням досвіду ведення бойових дій в Афганістані та Чечні.

"Сєвєродонецький район залишається одним із найближчих тактичних пріоритетів Росії. Проте за наявності максимум десяти "Термінаторів" вони навряд вплинуть на хід кампанії", — зазначили в Міноборони.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про невдалі спроби ЗС РФ розвинути наступ у районі Сєвєродонецька та втрати російської армії на Донецькому та Луганському напрямах.

Українські захисники 21 травня знищили російський 240-мм міномет "Тюльпан", який вів вогонь Сєвєродонецьком. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, було знищено артилерійську систему противника, яка зруйнувала Павлоградський міст.